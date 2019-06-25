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В параде 3 июля примут участие солдаты 8 иностранных государств
26.06.2019 12:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Военнослужащие 8 иностранных государств примут участие в параде ко Дню независимости в Минске 3 июля. Об этом на пресс-конференции в Минске
«В этом году в параде планируется участие военнослужащих 8 государств. Традиционно, будут военнослужащие
Напомним, парад в Минске 3 июля стартует вечером в 21.00, когда в небе над столицей пролетят современные боевые самолеты и вертолеты военной авиации Беларуси, а также от России.
Затем в парадном строю пройдет 25 пеших парадных расчетов и 26 расчетов военной техники, а завершится шествие войск Минского гарнизона плац-парадом сводной роты почетного караула Минской военной комендатуры.
Кстати, впервые в колонне пройдет парадный расчет, символизирующий партизан, и пронесут боевые знамена партизанских формирований. А еще, как известно, выступят три парадных расчета женщин-военнослужащих (два от Вооруженных сил и один от МВД).
Всего в праздновании примут участие более 5 тысяч военнослужащих, а в составе механизированной колоны проедут более 280 единиц колесной и гусеничной техники. В небе — 50 самолетов и вертолетов.
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