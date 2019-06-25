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В Березовке школьник изменил пароль к интернет-банкингу учителя. Ему грозит до пяти лет
26.06.2019 13:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
17-летний житель Березовки, используя мобильный телефон, получил доступ к паролю в системе интернет-банкинга сотрудника школы и заблокировал доступ к ней,
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за компьютерный саботаж.
Парню грозит штраф, или арест, или лишение свободы на срок от года до пяти.
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17-летний житель Березовки, используя мобильный телефон, получил доступ к паролю в системе «Интернет-банкинг» сотрудника школы и заблокировал доступ к системе.
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