В Березовке школьник изменил пароль к интернет-банкингу учителя. Ему грозит до пяти лет

Источник материала: Tut.by

17-летний житель Березовки, используя мобильный телефон, получил доступ к паролю в системе интернет-банкинга сотрудника школы и заблокировал доступ к ней, сообщает «Лидская газета».

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за компьютерный саботаж.

Парню грозит штраф, или арест, или лишение свободы на срок от года до пяти.