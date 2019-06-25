Работа судебных экспертов в Беларуси будет комплексно урегулирована

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Фото ГКСЭ

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебно-экспертная деятельность в Беларуси будет комплексно урегулирована. На это нацелен проект соответствующего закона, который приняла сегодня в первом чтении Палата представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона о судебно-экспертной деятельности в Овальном зале представил председатель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрей Швед. Он отметил, это новый для Беларуси закон, который обеспечит комплексное регулирование общественных отношений в сфере судебно-экспертной деятельности, установит единые подходы к организации и осуществлению как государственной, так и негосударственной экспертной деятельности.

Проект закона вводит единый понятийный аппарат. В частности, предусматривается, что судебная экспертиза - это только та экспертиза, которая назначена и проведена в соответствии с процессуальными кодексами.

Основное внимание в законопроекте уделено вопросам подготовки судебных экспертов, их правам и обязанностям. Урегулирован порядок организации проведения экспертиз, срок их проведения. Как правило, он не должен превышать 30 календарных дней.

Андрей Швед назвал важной норму, которая не допускает воздействия на судебного эксперта в какой-либо форме со стороны организаций и граждан. Попытки оказать на него влияние или помешать его работе влекут ответственность, установленную законодательством.

Впервые на уровне закона установлен порядок проведения судебных экспертиз в отношении граждан, закреплены их права, обязанности, гарантии.

Для облегчения поиска информации о действующих в стране судебно-экспертных организациях, судебных экспертизах, которые они проводят, а также о самих экспертах, проект закона предусматривает ведение соответствующих реестров. Они будут в открытом доступе и размещаться на официальном сайте ГКСЭ.

Аналогичные законы приняты в России, Казахстане, Украине, Молдове, Узбекистане, Туркменистане, Эстонии, Австралии, Вьетнаме, необходимость их принятия обсуждается в Китае и США.-0-