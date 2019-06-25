|
Работа судебных экспертов в Беларуси будет комплексно урегулирована
26.06.2019 13:24 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото ГКСЭ
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебно-экспертная деятельность в Беларуси будет комплексно урегулирована. На это нацелен проект соответствующего закона, который приняла сегодня в первом чтении Палата представителей, передает корреспондент БЕЛТА.
Проект закона о судебно-экспертной деятельности в Овальном зале представил председатель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрей Швед. Он отметил, это новый для Беларуси закон, который обеспечит комплексное регулирование общественных отношений в сфере судебно-экспертной деятельности, установит единые подходы к организации и осуществлению как государственной, так и негосударственной экспертной деятельности.
Проект закона вводит единый понятийный аппарат. В частности, предусматривается, что судебная экспертиза - это только та экспертиза, которая назначена и проведена в соответствии с процессуальными кодексами.
Основное внимание в законопроекте уделено вопросам подготовки судебных экспертов, их правам и обязанностям. Урегулирован порядок организации проведения экспертиз, срок их проведения. Как правило, он не должен превышать 30 календарных дней.
Андрей Швед назвал важной норму, которая не допускает воздействия на судебного эксперта в какой-либо форме со стороны организаций и граждан. Попытки оказать на него влияние или помешать его работе влекут ответственность, установленную законодательством.
Впервые на уровне закона установлен порядок проведения судебных экспертиз в отношении граждан, закреплены их права, обязанности, гарантии.
Для облегчения поиска информации о действующих в стране судебно-экспертных организациях, судебных экспертизах, которые они проводят, а также о самих экспертах, проект закона предусматривает ведение соответствующих реестров. Они будут в открытом доступе и размещаться на официальном сайте ГКСЭ.
Аналогичные законы приняты в России, Казахстане, Украине, Молдове, Узбекистане, Туркменистане, Эстонии, Австралии, Вьетнаме, необходимость их принятия обсуждается в Китае и США.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебно-экспертная деятельность в Беларуси будет комплексно урегулирована. На это нацелен проект соответствующего закона, который...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)