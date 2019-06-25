ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Работа судебных экспертов в Беларуси будет комплексно урегулирована

26.06.2019 13:24 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Работа судебных экспертов в Беларуси будет комплексно урегулирована
Фото ГКСЭ

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебно-экспертная деятельность в Беларуси будет комплексно урегулирована. На это нацелен проект соответствующего закона, который приняла сегодня в первом чтении Палата представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона о судебно-экспертной деятельности в Овальном зале представил председатель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрей Швед. Он отметил, это новый для Беларуси закон, который обеспечит комплексное регулирование общественных отношений в сфере судебно-экспертной деятельности, установит единые подходы к организации и осуществлению как государственной, так и негосударственной экспертной деятельности.

Проект закона вводит единый понятийный аппарат. В частности, предусматривается, что судебная экспертиза - это только та экспертиза, которая назначена и проведена в соответствии с процессуальными кодексами.

Основное внимание в законопроекте уделено вопросам подготовки судебных экспертов, их правам и обязанностям. Урегулирован порядок организации проведения экспертиз, срок их проведения. Как правило, он не должен превышать 30 календарных дней.

Андрей Швед назвал важной норму, которая не допускает воздействия на судебного эксперта в какой-либо форме со стороны организаций и граждан. Попытки оказать на него влияние или помешать его работе влекут ответственность, установленную законодательством.

Впервые на уровне закона установлен порядок проведения судебных экспертиз в отношении граждан, закреплены их права, обязанности, гарантии.

Для облегчения поиска информации о действующих в стране судебно-экспертных организациях, судебных экспертизах, которые они проводят, а также о самих экспертах, проект закона предусматривает ведение соответствующих реестров. Они будут в открытом доступе и размещаться на официальном сайте ГКСЭ.

Аналогичные законы приняты в России, Казахстане, Украине, Молдове, Узбекистане, Туркменистане, Эстонии, Австралии, Вьетнаме, необходимость их принятия обсуждается в Китае и США.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебно-экспертная деятельность в Беларуси будет комплексно урегулирована. На это нацелен проект соответствующего закона, который...
 
Новости дня
Новости общества
 
К старшему поколению — с уважением и заботой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика