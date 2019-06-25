В Витебске задержали двоих мужчин за махинации с жильем: хозяев брали в «плен», квартиры продавали

Источник материала: Tut.by

Милиция задержала в Витебске очередную группу предполагаемых мошенников по жилью. Обманутые граждане лишались квартир, их переселяли на съемные, где они жили впроголодь и под постоянным контролем. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Подозреваемые в мошенничестве с жильем в Витебске. Фото: пресс-служба МВД

Двух жителей Витебска возрастом 51 и 33 года (оба — ранее судимые) задержали при силовой поддержке ОМОНа сотрудники областного управления ГУБОПиК. Один из них, сообщает милиция, прятался под диваном в квартире сестры.

По версии следствия, мужчины по сговору между собой и другими людьми обманом получили деньги от продажи квартир нескольких жителей Витебска. Все продолжалось год, предлоги для этого были разные: вложение денег в их бизнес по купле-продаже машин или покупка жилья меньшей площади с доплатой.

«Самих потерпевших задержанные содержали впроголодь на съемных квартирах города, ограничивая их в перемещении и вывозя под присмотром на неквалифицированную работу, запрещали общаться с их знакомыми и иными лицами, соблюдали меры конспирации», — рассказали в ведомстве.

Деньги подозреваемые тратили на свое усмотрение: вели разгульный образ жизни, играли в казино. Хотя иногда между ними случались конфликты из-за дележки денег.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). За такое грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Известно, что старший из фигурантов уже отбывал 8 лет в колонии за мошенничество и вышел на свободу в 2017-м. А младший вышел с зоны годом позже, там он сидел за мошенничество, кражу, грабеж, разбой и вымогательство. На него, кстати, сейчас завели дело еще и о нарушении требований превентивного надзора после освобождения.

Следствие выясняет все эпизоды этой истории, в том числе ищет тех, кто содействовал подозреваемым. Всех, кто пострадал от действий указанных граждан, просят сообщить в 7-е управление ГУБОПиК МВД по Витебской области по телефонам: 8 (029) 5 913 891, 8 (0212) 670 040 или 8 (0212) 665 044.