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Стоимость билетов на матч БАТЭ – «Пяст» составит от 4 до 14 рублей

26.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Стоимость билета будет зависеть от категории:

  • 1-я – 14 рублей (сектора А4 (ряды 10-22), B1 (ряды 10-22));
    • 2-я – 10 рублей (сектора А3 (ряды 4-22), А4 (ряды 4-9), B1 (ряды 4-9), B2 (ряды 4-22), F1, F2, E3, E4);
  • • 3-я – 8 рублей (сектора А2 (ряды 3-22), B3 (ряды 3-22), F3, E2);
    • 4-я – 4 рубля (сектора A1, А2 (ряды 1-2), А3 (ряды 1-3), А4 (ряды 1-3), B1 (ряды 1-3), B2 (ряды 1-3), B3 (ряды 1-2), B4, C1, C2, D2, D3, F4, G1 и G2 (гостевые), H1, H2, H3).

«На предстоящий матч распространяется действие клубных карт-2019 только с постфиксом «ЕВРО». Плюс каждый держатель карты категории «Аматар» получит право на приобретение одного билета со скидкой в 50%», – говорится в сообщении БАТЭ.

Напомним, что игра 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20 между БАТЭ и «Пястом» состоится на «Борисов-Арене» в среду, 10 июля. Начало в 20:00.

 
 
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Стали известны цены билетов на матч квалификации Лиги чемпионов БАТЭ – «Пяст». Продажи стартуют в четверг, 27 июня.
 
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