В поездах городских линий теперь можно платить банковской карточкой и со смартфонов

Источник материала: Единство

Беларусь стала первой в СНГ страной, где можно платить банковскими карточками в железнодорожном транспорте. Сервис поддерживает платежные платформы Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ-Maestro. Кроме того, за проезд можно рассчитаться с помощью смартфона, смарт-часов, брелоков и других устройство с поддержкой технологии NFC.

Сейчас платить карточкой в поезде можно в пределах одного тарифного пояса: на участках «Минск – Беларусь», «Минск – Михановичи» и «Минск – Городище». В последующем такая возможность появится и на остальных маршрутах городских линий.

Для оплаты надо поднести карточку к валидатору, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Причем можно рассчитаться за себя и еще четверых спутников. Транзакции безопасны и конфиденциальны – все данные шифруются и передаются по защищенным каналам.

Историю поездок и расходов можно изучить в личном кабинете пассажира на сайте системы Paybycard. Там же можно уточнить статус банковской карты и получить электронный карт-чек.