Больше внимания уделили проблемам и поиску путей решения

Источник материала: Единство

Выступивший с докладом председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев подробно остановился на ключевых направлениях работы коллективов предприятий и организаций всех отраслей народнохозяйственного комплекса и социальной сферы региона.

– Понимая значимость Борисовского региона не только для Минской области, но и в целом для республики, Глава государства поставил ряд задач, решение которых позволит региону заложить основу устойчивого экономического развития, будет способствовать росту экономики, повышению конкурентоспособности и, как следствие, улучшению благосостояния граждан, – отметил Геннадий Иванович. – Был разработан Комплексный план по развитию Борисовского района на 2018-2020 годы, утвержденный первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь. Планом предусмотрена реализация в период с 2018 по 2020 год 96 мероприятий. Из запланированных на 2018 год мероприятий выполнено 85 процентов, 47 находятся в реализации и имеют положительную тенденцию.

Вместе с тем было дано поручение скорректировать план развития с учетом новых направлений деятельности, поэтому для обсуждения предлагается проект Комплексного плана ускоренного развития района до 2020 года. План включает 18 программ, каждая из которых предусматривает мероприятия по решению поставленных задач. Предусмотрен комплекс мер по созданию условий роста доходов населения, обеспечению комфортной жизни в регионе за счет модернизации и более эффективного использования промышленного, аграрного, туристического и природного ресурсного потенциала района, наращивания экспорта продукции, активизации предпринимательской инициативы.

Председатель райисполкома доложил о ходе выполнения поручений Президента Республики Беларусь. По наиболее значимому объекту «Мостовой переход через реку Березину с реконструкцией улицы Гагарина от улицы Толстикова до улицы III Интернационала» объем СМР согласно графику производства работ в период с апреля 2018 по май 2019 года должен был составить 18 миллионов рублей. Фактически строители идут с опережением, выполнено СМР на 23,5 миллиона рублей.

На объект «Реконструкция улицы Гагарина» на 2019 год выделено из областного бюджета 12 миллионов рублей, освоено денежных средств в сумме 4,4 миллиона. Объект «Путепровод через железную дорогу» финансируется также из областного бюджета, на 2019 год выделено 1,4 миллиона рублей, в настоящее время активно ведется его проектирование и освоено около 50 тысяч рублей.

На проектирование ледовой арены на 2019 год выделено из областного бюджета 320 тысяч рублей, в октябре должна быть получена экспертиза и объявлен тендер на возведение. На строительство средней школы выделено из областного бюджета 12,5 миллиона рублей, освоено в 2018 году – 5,7 миллиона рублей, а в 2019 году 4,6 миллиона, дополнительно для завершения работ требуется 5,6 миллиона…

Геннадий Иванович заверил присутствующих, что выделенные на осуществление намеченных программ финансовые средства будут освоены на 100 процентов. После этого подробно остановился на основных направлениях развития региона, обозначив ключевые проекты.

Исполняющий обязанности председателя Минского облисполкома Игорь Макар предложил принимавшим участие в обсуждении проекта Комплексного плана ускоренного развития Борисовского района до 2020 года больше уделить внимания существующим в регионе проблемам и поиску путей их решения. Что и было сделано на самом деле.

С участием присутствовавших представителей министерств и ведомств обсуждались пути выхода из сложного положения хрустального завода, предприятий холдинга «Автокомпоненты», консервного завода, свинокомплекса «Негновичи», проблемы закрепления кадров, обновления подвижного состава местного автобусного парка, судьбы торговой сети райпотребсоюза, другие проблемные вопросы.

Комментарий помощника Президента – инспектора по Минской области Игоря ЕВСЕЕВА

– Я принимал участие в выездном заседании Минского облисполкома как представитель Главы государства, – отметил Игорь Владимирович. – Я владею информацией о том, какие намечены программы по развитию Борисовского региона, но сегодня мы узнали, какие есть недостатки и недоработки в их осуществлении. И заинтересованно обсудили, как мы будем их решать. На этом заседании исполкома присутствует не только руководство области, но и представители министерств и ведомств. Мы их заслушали и видим, каковы ближайшие перспективы.

Мы затрагивали буквально все сферы, начиная от промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и заканчивая культурой и социальной сферой. Так как моя основная функция как представителя Администрации Президента – это решение кадровых вопросов, меня беспокоит эта проблема. Сегодня в Борисове остро стоит вопрос комплектации специалистами учреждений здравоохранения – врачами и медсестрами. Как отметил главврач района, для привлечения не только выпускников учебных заведений, но и специалистов из других регионов здесь организовано строительство ЖСК, и я буду держать этот вопрос на контроле. Аналогичный опыт уже имеется в Любани.

Остро стоят в Борисове и проблемы с обеспечением автотранспортом, развития сельскохозяйственных предприятий.

Сегодня Борисовский район находится на слуху всей республики. Тем более что в этом году здесь будут проходить областные «Дажынкi» и в настоящее время в городе проводятся крупномасштабные строительные работы. Это создает местным жителям временные неудобства, но все они сторицей окупятся после завершения преобразований и возведения новых объектов: многофункциональной ледовой площадки, объектов здравоохранения, а также реконструкции некоторых учреждений культуры.

В ходе обсуждения намечены пути решения многих проблем, а по некоторым даны конкретные поручения соответствующим службам.