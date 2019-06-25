Выпускница первой гимназии является лауреатом многих конкурсов и международных конференций по белорусскому языку и литературе . К ЦТ девочка готовилась сама, без помощи репетиторов, лишь посещая школьные факультативы.
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Борисовчанка набрала 100 баллов на ЦТ по белорусскому языку
26.06.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Выпускница первой гимназии является лауреатом многих конкурсов и международных конференций по белорусскому языку и литературе . К ЦТ девочка готовилась сама, без помощи репетиторов, лишь посещая школьные факультативы.
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Борисовчанка Кристина Казак получила 100 баллов на централизованном тестировании по белорусскому языку.
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