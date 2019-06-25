Погода портится: штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 27 июня

Источник материала: Единство

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 27 июня из-за ливней, гроз и шквалистого ветра, об этом предупредили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

"В четверг, 27 июня, на большей части территории республики ожидаются грозы, местами – сильные ливни, днем в отдельных районах по юго-востоку страны – град. Утром и днем во многих районах республики – усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду", – рассказали синоптики.

В Минске также будет действовать штормовое предупреждение. Ночью и утром в столице прогремит гроза, а утром и днем ожидается шквалистый ветер порывами до 15-20 метров в секунду.

На вторую половину дня среды, 26 июня, объявлен желтый уровень опасности из-за жары. В по юго-западных районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30…+33°С.