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27 июня на объектах железнодорожного транспорта будет проведена акция «ЧАС ПАССАЖИРА»

26.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

 

27 июня на объектах железнодорожного транспорта будет проведена акция «ЧАС ПАССАЖИРА»
С целью профилактики совершаемых на объектах железнодорожного транспорта противоправных деяний, а также обеспечения общественного порядка, личной и имущественной безопасности граждан в поездах региональных линий, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, 27 июня 2019 будет проведена акция «ЧАС ПАССАЖИРА».

В рамках акции будет проведена беседа с населением о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, правилах поведения и мерах безопасности на транспорте, доведение основных требований к провозу багажа и порядка досмотра граждан на объектах транспорта.

Столинский РОВД обращает Ваше внимание на обеспечение сохранности имущества, а также личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта: 

  1. Не ходите по железнодорожным путям – это опасно для жизни!
  2. Не влезайте на крыши вагонов поездов – напряжение переменного тока контактной сети более 27000 вольт;
  3. Не подлезайте под вагоны железнодорожных составов;
  4. Не пытайтесь переехать железнодорожный переезд при запрещенном сигнале светофора – даже при поднятом шлагбауме;
  5. Категорически запрещается находиться на территории станций, остановочных пунктов и иных объектах транспорта в состоянии алкогольного опьянения;
  6. Обнаружив бесхозные вещи, в том числе сумки, коробки и другие подозрительные предметы незамедлительно сообщите об этом сотрудникам милиции или железнодорожного транспорта.
 
 
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  С целью профилактики совершаемых на объектах железнодорожного транспорта противоправных деяний, а также обеспечения общественного порядка, личной и...
 
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