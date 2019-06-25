27 июня на объектах железнодорожного транспорта будет проведена акция «ЧАС ПАССАЖИРА»

С целью профилактики совершаемых на объектах железнодорожного транспорта противоправных деяний, а также обеспечения общественного порядка, личной и имущественной безопасности граждан в поездах региональных линий, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, 27 июня 2019 будет проведена акция «ЧАС ПАССАЖИРА».
В рамках акции будет проведена беседа с населением о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, правилах поведения и мерах безопасности на транспорте, доведение основных требований к провозу багажа и порядка досмотра граждан на объектах транспорта.
Столинский РОВД обращает Ваше внимание на обеспечение сохранности имущества, а также личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта:
- Не ходите по железнодорожным путям – это опасно для жизни!
- Не влезайте на крыши вагонов поездов – напряжение переменного тока контактной сети более 27000 вольт;
- Не подлезайте под вагоны железнодорожных составов;
- Не пытайтесь переехать железнодорожный переезд при запрещенном сигнале светофора – даже при поднятом шлагбауме;
- Категорически запрещается находиться на территории станций, остановочных пунктов и иных объектах транспорта в состоянии алкогольного опьянения;
- Обнаружив бесхозные вещи, в том числе сумки, коробки и другие подозрительные предметы незамедлительно сообщите об этом сотрудникам милиции или железнодорожного транспорта.