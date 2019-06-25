27 июня на объектах железнодорожного транспорта будет проведена акция «ЧАС ПАССАЖИРА»

Источник материала: Навiны Палесся



С целью профилактики совершаемых на объектах железнодорожного транспорта противоправных деяний, а также обеспечения общественного порядка, личной и имущественной безопасности граждан в поездах региональных линий, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, 27 июня 2019 будет проведена акция «ЧАС ПАССАЖИРА».

В рамках акции будет проведена беседа с населением о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, правилах поведения и мерах безопасности на транспорте, доведение основных требований к провозу багажа и порядка досмотра граждан на объектах транспорта.

Столинский РОВД обращает Ваше внимание на обеспечение сохранности имущества, а также личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта: