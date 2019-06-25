Заведующий юридической консультацией Кореличского района Александр Кузьмицкий: «Адвокаты всегда готовы помочь и словом, и делом»

Источник материала: Полымя





Слово «адвокат» обычно у граждан ассоциируется с лицом, которое осуществляет защиту по уголовным делам.

Безусловно, данный вид юридической помощи составляет значительную часть работы, которую выполняют адвокаты. Вместе с тем, деятельность адвокатуры не ограничивается указанным видом правовой помощи и охватывает гораздо более широкий круг вопросов, для решения которых помощь адвоката может быть даже более необходимой, чем помощь адвоката-защитника по уголовному делу. Кто-то покупает дом или квартиру, кто-то столкнулся с вопросом наследования, кто-то приобрел товар, а он оказался некачественный, у кого-то возник спор с соседом по поводу земельного участка, кто-то лишился жилья, кого-то незаконно уволили с работы. Перечень жизненных ситуаций, в которых возникает вопрос о том, как же на все это смотрит закон, можно продолжать – таких ситуаций очень много и с каждым годом становится все больше и больше, поскольку активность граждан в сфере гражданского оборота повышается, а законодательство, развиваясь, безусловно, усложняется.

Во всех подобных ситуациях граждане могут обратиться за помощью к адвокату, который даст юридическую оценку возникшему вопросу, подскажет, как лучше поступить в том или ином случае, поможет, если необходимо, составить правовой документ, окажет помощь в представлении интересов в суде или ином государственном органе.

В целях обеспечения реальной возможности оказывать юридическую помощь закон наделяет адвоката достаточно широкими полномочиями. Согласно ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» адвокат, в частности, имеет право:

представлять права и интересы клиентов, обратившихся за юридической помощью, в судах, государственных органах, иных организациях и перед физическими лицами;

самостоятельно собирать и представлять сведения, касающиеся обстоятельств дела;

запрашивать справки, характеристики и иные документы, необходимые в связи с оказанием юридической помощи, у государственных органов и иных организаций, которые обязаны в установленном порядке выдавать эти документы или их копии;

запрашивать с согласия клиента мнения специалистов для решения вопросов, возникших в связи с оказанием юридической помощи и требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства и других сферах деятельности;

беспрепятственно и конфиденциально общаться наедине со своим клиентом;

заявлять ходатайства, подавать в установленном порядке жалобы на действия суда, государственных органов и иных организаций, должностных лиц, ущемляющие права, свободы и интересы клиента, а также права адвоката при осуществлении им профессиональных обязанностей;

применять в своей профессиональной деятельности технические средства (компьютеры, видео- и звукозаписывающую аппаратуру, фото- и киноаппаратуру, множительную и иную технику) с учетом требований, установленных процессуальным законодательством;

осуществлять иные права, предусмотренные указанным Законом и иными актами законодательства.

Кроме того, закон в определенных случаях предоставляет адвокатам при оказании юридической помощи право доступа к информации, которую граждане не вправе получить самостоятельно. Это касается сведений (документов) по совершенному нотариальному действию, обобщенной информацию о принадлежащих конкретному лицу правах на объекты недвижимого имущества (ст. 9 Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности», ст. 29 Закона Республики Беларусь «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»).

Вместе с тем, далеко не всегда люди обращаются за юридической помощью своевременно. Адвокатам нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда самостоятельное решение гражданами правовых вопросов заводит проблему «в тупик», делает ее практически неразрешимой, хотя при своевременном получении даже просто юридической консультации проблемы вообще можно было бы избежать. Самостоятельно решая юридические вопросы, граждане нередко придают значение совсем не тем обстоятельствам, которые важны с точки зрения закона, а действительно важные обстоятельства упускают из виду; пытаясь разрешить проблему своими путями, граждане зачастую еще более усугубляют ее. Например, уволенный работник, желая оспорить увольнение и восстановиться на работе, пишет жалобу в Администрацию Президента, а пока дожидается ответа, пропускает месячный срок на обращение с иском в суд. Предоставляя в заем денежную сумму свыше 10 базовых величин, гражданин позаботился о присутствии при сделке нескольких свидетелей, однако не учел, что согласно закону договор на такую сумму должен быть заключен в простой письменной форме, несоблюдение которой лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания.

Примеров таких можно привести массу, и все они говорят об одном: при возникновении проблем, связанных с юридическими вопросами, не стоит пытаться решать эти проблемы самостоятельно, а следует своевременно обратиться за оказанием юридической помощи.

Александр Кузьмицкий,

заведующий юридической консультацией Кореличского района