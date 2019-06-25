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Прокурор Кореличского района Александр Мельников: «Преступность на Кореличчине снижается»

26.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На всём протяжении государственного строительства в Республике Беларусь перед нашим народом стояли сложные и трудные задачи. Одна из таких задач – укрепление законности. Важная роль в её решении принадлежит органам государства, созданным для охраны правопорядка и борьбы с преступностью, среди которых особое место занимает прокуратура.

Прокурор Кореличского района Александр Мельников: «Преступность на Кореличчине снижается»

Конституция Республики Беларусь чётко определяет компетенцию органов прокуратуры и закрепляет принцип независимости прокуроров в осуществлении своих полномочий. Единую и централизованную систему органов прокуратуры возглавляет Генеральный прокурор, который подотчётен Главе государства.

В 2007 году принят новый Закон Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь», который воплотив лучшие традиции всего исторического развития белорусской прокуратуры, определил роль и принципы её функционирования в современном государственном механизме, характер и основные направления деятельности.

На прокуратуру возлагается осуществление надзора за точным и единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных нормативных правовых актов республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчинёнными Совету Министров Республики Беларусь, местными представительными, исполнительными и распорядительными органами, общественными объединениями, религиозными организациями и другими организациями, должностными лицами и иными гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов при расследовании преступлений, соответствием закону судебных постановлений по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях, в случаях, предусмотренных законом, поддерживает государственное обвинение в судах.

Координирующая роль прокуратуры в борьбе с преступностью и коррупцией подчёркивает особый её правовой статус и ведущую роль. Прокуратура — прежде всего правозащитный, а не карающий орган. Одной из основных задач органов прокуратуры является защита прав и свобод граждан.

Президент Республики Беларусь Указом от 26 марта 1998 года № 157 в знак признания государственной значимости деятельности органов прокуратуры установил 26 июня профессиональным праздничным днём — Днём работников прокуратуры.

В истекшем периоде 2019 года работниками прокуратуры Кореличского района проделан значительный объём работы по защите прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом общественных и государственных интересов: проведено 22 проверки исполнения законодательства, по результатам которых внесено 18 представлений об устранении выявленных нарушений, вынесено 10 предписаний. По требованию прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности 55 человек, к административной — 7, предъявлено в суд 10 исков о возмещении предприятиям и организациям ущерба на сумму более 4,8 тыс. рублей.

Одним из основных направлений деятельности органов прокуратуры является работа с обращениями, посредством которой прокуроры оперативно устраняют нарушенные права и свободы граждан, субъектов хозяйствования и организаций.

Прокуратурой района разрешено 28 письменных обращений граждан, на личном приёме принято 27 жителей района.

В 2019 году прокуратурой района совместно с другими государственными и правоохранительными органами района осуществлялась последовательная и целенаправленная работа по укреплению законности и правопорядка, защите прав граждан от преступных посягательств.

Благодаря проделанной работе и принятым мерам удалось добиться снижения уровня преступности в районе. Так, по итогам пяти месяцев 2019 года уровень преступности на 10 тыс. населения уменьшился с 34,2 до 30,2.

В истекшем периоде 2019 года на территории района не зарегистрировано убийств, причинения тяжких телесных повреждений.

Уменьшился удельный вес преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, с 40,7 до 29,7%. Удельный вес преступлений, совершённых лицами, ранее совершавшими преступления, также уменьшился с 38,9% до 32,9%.

В этот день искренне желаю ветеранам прокуратуры, своим коллегам крепкого здоровья, счастья и благополучия, дальнейших успехов в укреплении законности и правопорядка.

Александр МЕЛЬНИКОВ,
прокурор Кореличского района
советник юстиции

 
 
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На всём протяжении государственного строительства в Республике Беларусь перед нашим народом стояли сложные и трудные задачи. Одна из таких задач
 
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