В Пинске первых покупателей обновлённого магазина «Санта» угостят мороженым

Источник материала: Полесская правда

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by, в центре Пинска 28 июня в 14 часов откроется магазин «Санта» в новом для города формате. Супермаркет на улице Зои Космодемьянской, 49, предложит повышенный выбор свежих товаров, море норвежской рыбы и свежую выпечку со своей пекарни.



Магазин выполнен в новом европейском концепте. Многие жители уже заметили фасад небесного цвета и белую вывеску, но наибольшие перемены произошли внутри. Торговый зал площадью 210 «квадратов» получил широкие проходы и простую навигацию. Посетителям подготовили светлый интерьер в скандинавском стиле, а в оформлении использовали дерево и натуральные цвета.

В магазине представят около 3500 наименований товаров. В частности, в нем будет рыбный «островок» с норвежскими морепродуктами, который обещают оперативно наполнять новинками. Из интересного – собственная пекарня, где будет печь хлеб и сладкую сдобу. Большое место отвели под зону с фруктами и овощами. Многие товары будут доступны по акциям.

Открытие будет праздничным. Первые покупатели получат бесплатное мороженое, а детям раздадут воздушные шары. Развлекать посетителей будут аниматоры в костюмах белого медведя и панды.