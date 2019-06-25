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Депутаты приняли в первом чтении поправки об одной отсрочке от призыва для продолжения образования

26.06.2019 14:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Депутаты приняли в первом чтении поправки об одной отсрочке от призыва для продолжения образования
Фото из архива

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня в первом чтении поправки в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства. Законопроект предусматривает, что отсрочку от призыва для продолжения образования в Беларуси будут предоставлять только один раз, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект в Овальном зале представил министр обороны Андрей Равков. Он отметил, что по объективным причинам Вооруженные Силы испытывают трудности с комплектованием личным составом. Связано это как с демографической ситуацией, ухудшением здоровья юношей, так и с существованием большого числа отсрочек от армии. По количеству категорий граждан, которым они предоставляются, а их 76, Беларусь обогнала постсоветские страны и дальнего зарубежья.

"В условиях достаточности призывных ресурсов Министерство обороны всегда шло навстречу предложениям заинтересованных по предоставлению отсрочки тем или иным категориям граждан, - сказал министр. - Принятые ранее меры об отмене отсрочек для заочников, пересмотру требований к состоянию здоровья призывников, закреплению возможности приема на военную службу по контракту позволили на несколько лет стабилизировать ситуацию. Но эти меры уже исчерпали себя".

Законопроект предусматривает, что отсрочку от призыва для продолжения образования в Беларуси будут предоставлять только один раз. Никто не ограничивает потенциальных призывников в праве поступать в средние специальные и высшие учебные заведения. Законопроектом предусмотрено: если отсрочкой студент уже воспользовался, то на время службы в Вооруженных Силах ему будет предоставляться академический отпуск.

"Принцип однократности не будет распространяться на обучающихся по направлениям госорганов. Все отсрочки, которые были предоставлены до вступления в силу законопроекта, будут действовать. Отменять их никто не планирует", - уточнил Андрей Равков.

Кроме того, проектом предусмотрено, что тех, кто уклонился от армии, не будут принимать на государственную службу, а также в органы внутренних дел, МЧС, СК, ГКСЭ и так далее. Такое ограничение не коснется тех, кто не призывался по состоянию здоровья, имел отсрочку или был освобожден от призыва, а также тех, кто, не дожидаясь призыва, поступил на службу по контракту в силовые структуры. В сухом остатке остаются призывники, которые скрываются, принимают все меры, чтобы не получить повестку. Они приходят в военкомат только тогда, когда им исполняется 27 лет, получают военный билет и идут работать, куда им хочется. Приблизительно это 4 тыс. человек на каждый призыв. "Мы полагаем, что такие действия несовместимы с занятием государственных должностей. Как они могут эффективно работать в интересах государства, когда умышленно не исполнили воинский долг?" - задался вопросом глава оборонного ведомства.

В соответствии с проектом закона планируется введение временного ограничения на выезд из Беларуси для граждан, не являющихся на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве или не исполняющих обязанности по воинскому учету. Они не сообщают в военкоматы сведения об изменении места жительства или месте пребывания. Из-за этого невозможно оповестить их в срок призыва.

Законопроект предоставляет право районной (городской) призывной комиссии и военным комиссарам принимать решение о признании граждан не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. В случае с комиссиями речь идет о молодых людях до 27 лет, которые не состоят в запасе, уклоняются от призыва, службы в резерве, не исполняют свои обязанности по воинскому учету. Военные комиссары такие решения будут принимать в отношении зачисленных в запас, если они до достижения 27-летнего возраста уклоняются от призыва или не исполняют свои обязанности по воинскому учету.

Как поясняли ранее депутаты, запрет на выезд будет действовать, если гражданин был надлежащим образом уведомлен о явке в военный комиссариат и не прибыл без уважительных причин. Уклониста уведомят, что ему запрещен выезд заграницу. Решение должно быть вручено ему в руки. После этого его можно будет обжаловать в течение недели. Когда молодому человеку исполнится 27 лет, запрет будет снят.

Авторы законопроекта предлагают также освобождать тех, кто добровольно поступил на военную службу по контракту и прослужил не менее срока обязательной работы, от возмещения в бюджет средств, затраченных на их подготовку.

Принятие поправок позволит повысить уровень укомплектованности ВС и других войск призывными ресурсами, будет способствовать повышению престижа государственной службы, службы в силовом блоке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня в первом чтении поправки в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации...
 
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