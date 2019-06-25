«Секонд-хенд должен быть секонд-хендом». МАРТ о нарушениях в магазинах б/у одежды

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли намерено следить за соблюдением законодательства о торговле магазинами товаров из Азии и одежды из вторых рук. Об этом сегодня рассказал министр МАРТ Владимир Колтович.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев TUT.BY

Напомним, ранее председатель «Беллегпрома» Татьяна Лугина заявила , что, по мнению аналитиков концерна, в магазинах секонд-хенда до 70% новых вещей. Поэтому при ввозе их нужно растаможивать и платить за них пошлину. Специалисты концерна намерены проанализировать ассортимент в магазинах одежды из вторых рук и, возможно, направить в правительство предложения по их регулированию.

— Мы не можем создавать в интернете одни условия, а в обычной стационарной торговле - другие, — говорит глава МАРТ Владимир Колтович. — Поэтому мы работаем вместе с «Беллегпромом» на одну задачу. Эта задача заключается в том, чтобы поставлять товар хорошего качества по хорошей цене. Но она имеет несколько составляющих. Секонд-хенд должен быть секонд-хендом. Если магазин торгует секонд-хендом, там должен быть товар бывший в употреблении. Если допускаются случаи продажи нового товара — стока, заграницей это обычное дело, когда по истечению сезона товары с выпаданием в размерах, росте, расцветках, продаются по низким ценам как сток. Но это не является секонд-хендом. Нужно соблюдать законодательство. Мы будем обеспечивать выполнение своих обязанностей по соблюдению законодательства о торговле.

Напомним, ранее в проект постановления Совмина № 31 «Об утверждении правил осуществления розничной торговли по образцам» по просьбе «Беллегпрома» вносилась норма о запрете продажи в сети Интернет товаров секонд-хенд. Но после его публичного обсуждения МАРТ получило по этому поводу огромное количество негативных отзывов не только от потребителей, но и от бизнес-сообщества. Поэтому из окончательного варианта документа норму исключили.

Конкретных цифр по количеству нарушений в магазинах секонд-хенда министр не назвал, но отметил, что они встречаются.

Еще одну помеху в удачной торговле белорусскими товарами «Беллегпром» видит в заполненности рынка дешевой одеждой из Средней Азии.

— Проблема азиатских магазинов длится дольше трех лет. Мы осуществляем совместные мониторинги с санитарно-эпидемиологической службой, Госстандартом, и те нарушения, которые выявляются, можно посмотреть на сайте МАРТ, — сказал по этому поводу Владимир Колтович.

Он отметил, что количество нарушений исчисляется в трехзначных числах.

— Конечно есть проблема с запретом на проверки предприятий, которые работают меньше 2 лет. Мы тоже в рамках Межведомственного совета по контрольной деятельности при Госконтроле этот вопрос поднимали, обсуждали, над ним ведется работа, — сказал министр.