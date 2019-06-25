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«Секонд-хенд должен быть секонд-хендом». МАРТ о нарушениях в магазинах б/у одежды
26.06.2019 14:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли намерено следить за соблюдением законодательства о торговле магазинами товаров из Азии и одежды из вторых рук. Об этом сегодня рассказал министр МАРТ Владимир Колтович.
— Мы не можем создавать в интернете одни условия, а в обычной стационарной торговле - другие, — говорит глава МАРТ Владимир Колтович. — Поэтому мы работаем вместе с «Беллегпромом» на одну задачу. Эта задача заключается в том, чтобы поставлять товар хорошего качества по хорошей цене. Но она имеет несколько составляющих. Секонд-хенд должен быть секонд-хендом. Если магазин торгует секонд-хендом, там должен быть товар бывший в употреблении. Если допускаются случаи продажи нового товара — стока, заграницей это обычное дело, когда по истечению сезона товары с выпаданием в размерах, росте, расцветках, продаются по низким ценам как сток. Но это не является секонд-хендом. Нужно соблюдать законодательство. Мы будем обеспечивать выполнение своих обязанностей по соблюдению законодательства о торговле.
Напомним, ранее в проект постановления Совмина № 31 «Об утверждении правил осуществления розничной торговли по образцам» по просьбе «Беллегпрома»
Конкретных цифр по количеству нарушений в магазинах секонд-хенда министр не назвал, но отметил, что они встречаются.
Еще одну помеху в удачной торговле белорусскими товарами «Беллегпром» видит в заполненности рынка дешевой одеждой из Средней Азии.
— Проблема азиатских магазинов длится дольше трех лет. Мы осуществляем совместные
Он отметил, что количество нарушений исчисляется в трехзначных числах.
— Конечно есть проблема с запретом на проверки предприятий, которые работают меньше 2 лет. Мы тоже в рамках Межведомственного совета по контрольной деятельности при Госконтроле этот вопрос поднимали, обсуждали, над ним ведется работа, — сказал министр.
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Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович рассказал, что ведомство думает о регулировании рынка секонд-хенда и азиатских товаров в...
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