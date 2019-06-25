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Равков: выезд за границу запретят и тем, кто не сообщил о новом адресе и кому не вручили повестку
26.06.2019 15:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутаты в парламенте обсудили законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках» и приняли его в первом чтении.
Законопроект в парламенте представлял министр обороны Андрей Равков. Он посетовал на снижение количества призывных ресурсов в связи с демографической ситуацией в стране, ухудшение здоровья юношей, а также большое количество отсрочек, которые сейчас действуют.
— В условиях достаточности призывных ресурсов Министерство обороны всегда шло навстречу предложениям о предоставлении отсрочек тем или иным категориям граждан. Теперь же настало время поддержать предложение силовых структур, ведь это напрямую связано с обеспечению безопасности страны.
Сегодня 76 категорий граждан не призываются на службу, это, по словам, Равкова, больше чем в других странах.
Андрей Равков рассказал, что «в сухом остатке» скрывается от призыва до 27 лет приблизительно 4 тысячи человек на каждый призыв.
— Как они могут работать эффективно в интересах государства, когда умышленно в интересах этого государства не исполнен воинский долг? — задал вопрос Равков.
Важное объяснение от министра: временно ограничивать право на выезд из страны будут не только тем выпускникам, которые не являются по повестке в военкомат, но и нарушая обязанности по воинскому учету, не сообщает в военкомат сведения об изменении места жительства или своего пребывания в связи с чем становится невозможным их оповещение в срок в ходе призыва.
По сути, министр опроверг слова депутата Игоря Мартынова, который до начала заседания в парламенте утверждал, что
За законопроект об отсрочках проголосовало 87 депутатов, против 6, не голосовало — 7. Документ принят в первом чтении, планируется, что в пятницу, его примут во втором чтении.
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Депутаты в парламенте обсудили законпореокт «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали...
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