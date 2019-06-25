Равков: выезд за границу запретят и тем, кто не сообщил о новом адресе и кому не вручили повестку

Источник материала: Tut.by

Депутаты в парламенте обсудили законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках» и приняли его в первом чтении.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Законопроект в парламенте представлял министр обороны Андрей Равков. Он посетовал на снижение количества призывных ресурсов в связи с демографической ситуацией в стране, ухудшение здоровья юношей, а также большое количество отсрочек, которые сейчас действуют.

— В условиях достаточности призывных ресурсов Министерство обороны всегда шло навстречу предложениям о предоставлении отсрочек тем или иным категориям граждан. Теперь же настало время поддержать предложение силовых структур, ведь это напрямую связано с обеспечению безопасности страны.

Сегодня 76 категорий граждан не призываются на службу, это, по словам, Равкова, больше чем в других странах.

Андрей Равков рассказал, что «в сухом остатке» скрывается от призыва до 27 лет приблизительно 4 тысячи человек на каждый призыв.

— Как они могут работать эффективно в интересах государства, когда умышленно в интересах этого государства не исполнен воинский долг? — задал вопрос Равков.

Важное объяснение от министра: временно ограничивать право на выезд из страны будут не только тем выпускникам, которые не являются по повестке в военкомат, но и нарушая обязанности по воинскому учету, не сообщает в военкомат сведения об изменении места жительства или своего пребывания в связи с чем становится невозможным их оповещение в срок в ходе призыва.

По сути, министр опроверг слова депутата Игоря Мартынова, который до начала заседания в парламенте утверждал, что запретить выезд могут лишь при вручении повестки лично на руки .

За законопроект об отсрочках проголосовало 87 депутатов, против 6, не голосовало — 7. Документ принят в первом чтении, планируется, что в пятницу, его примут во втором чтении.

Основные нововведения законопроекта Отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой. Призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, в органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу. Тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить. Тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.