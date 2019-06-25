В Светлогорске в дом ударила молния, в квартирах перестала работать бытовая техника

Источник материала: Tut.by

В многоквартирный дом № 8 на улице Дорожной в ночь с субботы на воскресенье ударила молния, сообщает Ranak.me. Часть угла под самой крышей обвалилась. В квартирах жильцов перестали работать розетки, телевизоры и телефоны.





Представители ЖЭУ составляли акты по каждой квартире, выясняли, что из бытовой техники перегорело у жильцов. Но полагается ли жильцам компенсация, пока так и не ответили.

— Сейчас сказать что-то конкретное мы не можем, — говорит инженер ЖЭУ-3 Екатерина Гордей. — Здесь нужно разбираться. Будет сделан вывод комиссии. Электрики уже работают в доме. Фасад, конечно, будем восстанавливать.

Угол дома сотрудники МЧС огородили лентой для безопасности прохожих. Коммунальщики пообещали развесить у подъездов объявления, чтобы жители обращались за помощью, если у кого-то проблемы в квартирах выявятся позже.