|
В Светлогорске в дом ударила молния, в квартирах перестала работать бытовая техника
26.06.2019 15:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В многоквартирный дом № 8 на улице Дорожной в ночь с субботы на воскресенье ударила молния,
Представители ЖЭУ составляли акты по каждой квартире, выясняли, что из бытовой техники перегорело у жильцов. Но полагается ли жильцам компенсация, пока так и не ответили.
— Сейчас сказать что-то конкретное мы не можем, — говорит инженер ЖЭУ-3 Екатерина Гордей. — Здесь нужно разбираться. Будет сделан вывод комиссии. Электрики уже работают в доме. Фасад, конечно, будем восстанавливать.
Угол дома сотрудники МЧС огородили лентой для безопасности прохожих. Коммунальщики пообещали развесить у подъездов объявления, чтобы жители обращались за помощью, если у кого-то проблемы в квартирах выявятся позже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В многоквартирный дом № 8 на улице Дорожной ночью с субботы на воскресенье ударила молния.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)