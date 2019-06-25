Какие скидки предлагают столичные магазины ко Дню Независимости

Источник материала: Tut.by

Столичные магазины ко Дню Независимости будут устраивать распродажи товаров — продовольственных и непродовольственных. Об этом сообщают в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 29 июня по 3 июля ЦУМ предоставит ветеранам ВОВ и приравненным к ним лицам скидку 20% на непродовольственные товары, 10% — на продовольственные, 20% — в баре «Кафе» и «Ресторан-бистро» от стоимости заказа. В июле универмаг даст скидку от 30% до 50% на одежду и обувь.

2 и 3 июля в универмаге «Беларусь» проведут акцию «Незалежныя знiжкi» с предоставлением скидки 28% на непродовольственные товары ценой выше трех рублей и 5% на продовольственные товары дороже одного рубля. Также в июле будут скидки 30%-50% на некоторые марки детской и женской одежды.

3 и 5 июля в магазине «Блискавица» всем покупателям предоставят скидку 15% на все непродовольственные товары дороже 50 копеек. С 1 по 14 июля — будет скидка на отечественные товары до 20% и расширенная продажа эмалированной посуды со скидкой 20%.

Магазин «Обувь-"Луч»" предоставит скидку 20−25% на мужскую и женскую обувь, 25% — на всю детскую обувь, 25−40% — на чулочно-носочные и трикотажные товары, 25−30% — на парфюмерно-косметические, перчаточные и кожгалантерейные товары.

Дом торговли «Рамонак» каждый понедельник и четверг всем покупателям предоставляет скидку 10% при покупке товаров дороже одного рубля. Кроме того, к празднику будет действовать скидка до 40% на отдельные непродовольственные товары.

Магазин хозтоваров «Пальмира» с 1 по 25 июля даст скидку 15% на весь ассортимент светильников и ковров, на стеклянную и фарфоровую посуду. С 1 по 31 июля будет скидка 15% на часы и будильники, белорусские обои и картины.

В магазине «СДЕЛАЙ САМ» обещают скидки от 10 до 25% на некоторые товары.

В гипермаркетах «Простор» с 25 июня по 8 июля действует скидка до 50% на некоторые товары.

«Сантехоборудование» 3 июля предоставит скидку 30% на все товары, кроме акционных и уцененных.

Магазины сети «ОМА» в июле предоставят покупателям скидки до 59% на отдельный ассортимент товаров.

С 1 по 8 июля в фирменном магазине «Эликон» будет действовать скидка 10% на отдельный ассортимент товаров.

В обувных магазинах «Марко» с 1 по 31 июля пройдет акция «Марко для двоих»: за покупку двух пар обуви покупателю сделают скидку 50% на вторую покупку (которая дешевле). На отдельные модели будет действовать скидка 50%. До 70% — на старые модели.

Магазин «8 Марта» 3 июля предоставит скидку 40% на всю одежду, кроме коллекций прошлых лет. Весь июль будет действовать скидка 50% на весь трикотаж прошлых лет выпуска (артикул 6С и 7С).

В магазине «Блакіт» в июле будет скидка до 30% на определенный ассортимент постельного белья.

А магазин «Атлант» до 30 июня предлагает «Рассрочку без переплат» с возможностью погашения рассрочки до 20 месяцев.