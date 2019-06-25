Девочка из Слонима собрала под окнами многоэтажки окурки жильцов - и показала им, сколько это мусора

Источник материала: Tut.by

Анастасия Маркач из Слонима собрала под окнами окурки жильцов одного из подъездов девятиэтажного дома на улице Брестской, 103 районного центра. Свою экологическую акцию юная слонимчанка сняла на видео и выложила на Youtube, сообщает «Газета Слонімская».



Скриншот видео

Все началось с того, что девочка однажды выглянула в окно и увидела кучу окурков. Ребенок, вооружившись щипцами, собрал мусор. Настя посчитала, что из окон дома выбросили около тысячи окурков.



Скриншот видео

Она разложила их в три пакета и закрепила на информационном стенде около одного из подъездов.





Также Настя сделала информационный плакат, а в своем видео выразила надежду, что взрослые исправятся и перестанут кидать окурки из окон во двор.