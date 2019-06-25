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Девочка из Слонима собрала под окнами многоэтажки окурки жильцов - и показала им, сколько это мусора
26.06.2019 16:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Анастасия Маркач из Слонима собрала под окнами окурки жильцов одного из подъездов девятиэтажного дома на улице Брестской, 103 районного центра. Свою экологическую акцию юная слонимчанка сняла на видео и выложила на Youtube,
Все началось с того, что девочка однажды выглянула в окно и увидела кучу окурков. Ребенок, вооружившись щипцами, собрал мусор. Настя посчитала, что из окон дома выбросили около тысячи окурков.
Она разложила их в три пакета и закрепила на информационном стенде около одного из подъездов.
Также Настя сделала информационный плакат, а в своем видео выразила надежду, что взрослые исправятся и перестанут кидать окурки из окон во двор.
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Девочка из Слонима собрала под окнами многоэтажки окурки жильцов - и показала им, сколько это мусора
Свою экологическую акцию юная слонимчанка сняла на видео и выложила на Youtube.
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