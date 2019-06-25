Милиция напомнила, куда идти, если вы потеряли или нашли вещи в городе

Источник материала: Tut.by

Найденный чужой кошелек или ценные вещи не стоит оставлять себе, иначе придется ответить по закону. Их нужно правильно вернуть владельцу, напоминает милиция.



Фото: Reuters

Заявление о находке вещей или ценностей оформляется милиционером на месте или в ближайшем отделении.

О находке на массовом мероприятии следует предупредить службы безопасности или милиционера. В гостинице и кафе о забытых вещах сообщить администраторам, а в общественном транспорте — водителю.

«За присвоение найденного чужого имущества законом предусмотрена ответственность», — напоминает МВД.

Если вы сами потеряли вещи, идите к администратору учреждения. Если в транспорте, то лучше обратиться в диспетчерскую службу. Забытые вещи в аэропорту, на железнодорожных и автовокзалах находятся в камерах хранения.

Если поиски не дали результата — звоните в 102.