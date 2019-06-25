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Туристов предупреждают о букетах из Украины, из-за которых могут быть серьезные проблемы на границе
26.06.2019 17:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С начала лета отмечено 5 случаев перемещения через границу стеблей с головками мака в букетах из Украины. Там их продают в качестве оберега, но в Беларуси это подпадает под уголовную статью. С предупреждением
Необычные букеты из полевых цветов белорусы покупали в Украине как оберег. В августе там пройдет тематический праздник «Маковей», к которому готовятся заранее. Наши граждане и не догадывались, что перемещение маковых «составляющих» через границу подпадает под ограничения.
Пока маковые головки изъяты на экспертизу, чтобы определить, к какому сорту относится растение (декоративному или опиумному), и понять, привлекать ли туристов к ответственности. Напомним, в Беларуси существует статья 328−1 Уголовного кодекса — незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, что наказуемо лишением свободы.
«Рекомендуем во избежание недоразумений быть более внимательными при перемещении через государственную границу предметов для личного пользования и другого багажа», — говорят в ГПК.
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Речь идет о головках мака, которые добавляют в традиционный букет на Маковей в Украине. Но за такое могут наказать в Беларуси.
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