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Депутаты приняли в первом чтении закон о призыве в армию: что ждет студентов
26.06.2019 17:34 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Палата представителей приняла в первом чтении поправки, ограничивающие возможности отсрочки от службы в армии.
Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» поддержало абсолютное большинство депутатов Палаты представителей, 6 были «против», 7 не голосовали.
Не смогут продолжить обучение без службы в армии и те, кому исполнилось 18 лет во время обучения. В Минобороны обещают, что исключения могут сделать для особо талантливых учащихся, подобные решения должны будут приниматься на уровне президента.
Подобные обещания не особо успокоили белорусов: законопроект вызвал негативную реакцию у многих. За два дня более 10 тыс жителей Беларуси подписали электронную петицию против его принятия. Чрезмерным назвали предложенные в документе меры и эксперты.
Закон коснется и тех, кто ранее уклонялся от военной службы: их нельзя будет принимать на госслужбу. А также тех, кто «уклоняется от службы в резерве или не исполняет обязанности по воинскому учету» (например, не уведомил военкомат о смене места жительства или работы), их обещают не пускать за границу.
Второе (окончательное) чтение пройдет 28 июня.
Справка БДГ
По данным Минобороны, в 2018 году около 80% отсрочек от призыва было предоставлено для продолжения образования.
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Палата представителей приняла в первом чтении поправки, ограничивающие возможности отсрочки от службы в армии.
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