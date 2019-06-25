Семинар с работниками оперативно-тактического блока Минской области

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В мероприятии приняли участие работники ЦОУ управления, заместители начальников Г(Р)ОЧС и ПАСО по оперативно-тактической работе, работники штабов ликвидации чрезвычайных ситуаций Борисовского, Минского, Молодечненского, Несвижского и Солигорского Г(Р)ОЧС.

Открыл семинар полковник внутренней службы Пекурин Виталий Аркадьевич. Заместитель начальника управления довел до участников итоги деятельности оперативно-тактического блока за первое полугодие 2019 года, повестку и регламент работы семинар-совещания.

Участниками мероприятия рассмотрены вопросы, касающиеся поддержания боеготовности подразделений Минской области, организации проведения ТСУ, ТСЗ с учетом района выезда подразделений, организации работы ШЛЧС Г(Р)ОЧС по проведению занятий с личным составом подразделений гарнизонов, отработки нестандартных вводных с диспетчерами центров оперативного управления Г(Р)ОЧС.

Для повышения профессионального уровня работников оперативно-тактического блока с участниками семинара были проведены занятия по организации спасения людей из колодцев, тонущих на водоемах, организации тушения пожаров в многоквартирных жилых домах, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайные ситуации с наличием химически-опасных веществ.