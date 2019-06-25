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Подписка без очереди и консультации специалистов по акции «День подписчика»

26.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Все желающие смогли ознакомиться с подписными газетами и журналами, без очереди оформить подписку на любимые издания, проконсультироваться у работников почтового отделения про льготные тарифы.
– «День подписчика» – наше традиционное мероприятие, которое проходит ежеквартально. Кроме общения с клиентами, такие акции помогают привлекать новых пользователей удобной почтовой услуги – подписки. Многие просят подобрать подписное издание для детей определенного возраста, для пенсионеров или, например, по интересам. Специалисты, хорошо ориентирующиеся в массе газет и журналов, всегда рады подсказать и помочь сделать правильный выбор, – рассказала старший инструктор отдела подписки РУП «Белпочта» Юлия Костюкович.
В рамках мероприятия журналисты «А» встретились со своими постоянными подписчиками, а также преподнесли подарки новым.
– Всегда подписываюсь на «А» по льготному тарифу на 6 месяцев. Не надо никуда ходить за газетой – каждое утро среды она в почтовом ящике, очень удобно. Интересуюсь официальной информацией, рекламу тоже читаю – обращаю внимание на услуги, скидки, – рассказала одна из постоянных читательниц.
На газету «Адзiнства», как и на любое другое издание Республики Беларусь, можно оформить подписку в любом почтовом отделении РУП «Белпочта» ежедневно согласно графику работы.
Наш корр.

 
 
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Областная акция «День подписчика» прошла в борисовском отделении почтовой связи №5.
 
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