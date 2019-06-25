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Белорусским уклонистам могут запретить выезд за рубеж

26.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Законопроект коснется тех, кто не явился на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве или тех, кто не исполняет обязанности по воинскому учету.

Поправки в закон по вопросам эффективности функционирования военной организации государства будут рассмотрены сегодня в первом чтении Палатой представителей.

В результате молодые люди до 27 лет, которые уклоняются от призыва без законных оснований, могут получить временное ограничение на выезд за границу. Однако отмечается, что решение о запрете выезда должно быть вручено молодому человеку лично. В противном случае запрет действовать не будет. Решение можно обжаловать в недельный срок.

По достижении 27 лет запрет снимается.

Тех, кто уклонился от армии, не будут принимать на государственную службу, в МВД, МЧС, СК и т. д.

 
 
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Новый закон может ограничить уклонистам от армии выезд за пределы страны.
 
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