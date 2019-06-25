ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В атмосферу большого праздника погружаются борисовчане

26.06.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Напоминаем, что столица Беларуси с честью принимает гостей из разных уголков мира с 21 по 30 июня.
В экспозиции библиотеки вниманию зрителей представлены портреты выдающихся спортсменов нашей страны и описание их достижений. Посетители также увидят ретрофотовыставку «Почтовые марки Олимпиад 1896-1980 гг.». Кроме того, гости смогут окунуться в прошлое, ознакомившись с коллекцией значков с символом Олимпиады 1980 года – олимпийским Мишкой, олицетворяющим смелость, силу и мощь. Коллекцию собрал борисовчанин Валерий Иванов.
Посетить выставку можно до 1 июля.
Маргарита СТРАЖЕВИЧ, фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники городской библиотеки №1 приглашают посетить выставку «II Европейские игры – трамплин в будущее», приуроченную к важнейшему мультиспортивному событию...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Секонд-хенд должен быть секонд-хендом». МАРТ о нарушениях в магазинах б/у одежды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика