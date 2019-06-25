В атмосферу большого праздника погружаются борисовчане

Источник материала: Единство

Напоминаем, что столица Беларуси с честью принимает гостей из разных уголков мира с 21 по 30 июня.

В экспозиции библиотеки вниманию зрителей представлены портреты выдающихся спортсменов нашей страны и описание их достижений. Посетители также увидят ретрофотовыставку «Почтовые марки Олимпиад 1896-1980 гг.». Кроме того, гости смогут окунуться в прошлое, ознакомившись с коллекцией значков с символом Олимпиады 1980 года – олимпийским Мишкой, олицетворяющим смелость, силу и мощь. Коллекцию собрал борисовчанин Валерий Иванов.

Посетить выставку можно до 1 июля.

Маргарита СТРАЖЕВИЧ, фото автора