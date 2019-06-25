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28 июня 2019 года проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сел в машину – пристегни ремень!»

26.06.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

28 июня 2019 года проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сел в машину – пристегни ремень!»28 июня 2019 года проводится  Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сел в машину – пристегни ремень!»

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с  тяжкими последствиями 28 июня 2019 года проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом ««Сел в машину – пристегни ремень!» (пропаганда использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств).

Акция помимо профилактики дорожно-транспортных происшествий пропагандирует использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрена административная ответственность по части 5 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до четырех базовых величин, в случае повторного неиспользования детского удерживающего устройства в течении одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, водитель будет привлечен к административной ответственности по части 12 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь в виде наложения штрафа в размере от двух до восьми базовых величин.

Задумайтесь о своей безопасности на дороге сегодня, и у Вас обязательно будет счастливое завтра!

Сел в машину – пристегни ремень!»

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с  тяжкими последствиями 28 июня 2019 года проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом ««Сел в машину – пристегни ремень!» (пропаганда использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств).

Акция помимо профилактики дорожно-транспортных происшествий пропагандирует использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрена административная ответственность по части 5 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до четырех базовых величин, в случае повторного неиспользования детского удерживающего устройства в течении одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, водитель будет привлечен к административной ответственности по части 12 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь в виде наложения штрафа в размере от двух до восьми базовых величин.

Задумайтесь о своей безопасности на дороге сегодня, и у Вас обязательно будет счастливое завтра!

 
 
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28 июня 2019 года проводится  Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сел в машину – пристегни ремень!» В целях профилактики дорожно-транспортных...
 
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