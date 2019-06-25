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Карпенко: от проведения II Европейских игр студенты выиграли

26.06.2019 20:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Карпенко: от проведения II Европейских игр студенты выиграли
В Студенческой деревне

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские студенты выиграли от проведения II Европейских игр. Такое мнение в эфире телеканала СТВ высказал министр образования Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

"От II Европейских игр студенты выиграли точно. Во многом. Потому что, во-первых, в Студенческой деревне появились два новых общежития. Ни много ни мало - на 2,8 тыс. мест. Одно общежитие на 1 тыс. построено на средства технической помощи Китая. На 1,8 тыс. - последнее общежитие из комплекса Студенческой деревни, и это, в общем-то, двух- и однокомнатные квартиры с кухнями, санузлами. Но самое главное, что в этом общежитии разместился филиал студенческой 33-й поликлиники. Сейчас он работает для нужд II Европейских игр, а после проведенных мероприятий будет обслуживать около 15 тыс. студентов, включая обучающихся в Минске иностранцев", - сказал Игорь Карпенко.

Отремонтирован легкоатлетический стадион, появился специальный манеж с тренажерами. А помещение под питание проживающих в деревне к 1 января 2020 года должно превратиться в еще один спортивный объект.

Игорь Карпенко подчеркнул, что к II Европейским играм отремонтировали ряд других общежитий - те, где проживают некоторые волонтеры, технический персонал. Велась достаточно масштабная работа. "Надо сказать, что деревня очень преобразилась. Она выглядит топовым местом. Я бы сказал, что Студенческая деревня - гордость и системы образования, и страны", - добавил руководитель ведомства.

Министр возглавляет подкомитет по вопросам организации работы волонтеров. "Это не случайно. В системе образования очень развито волонтерское движение - начитывается около 60 тыс. человек. Это ребята, которые постоянно участвуют в различных мероприятиях - не только в спортивных, культурных, творческих. Они, например, посещают детей в больницах, домах-интернатах", - рассказал Игорь Карпенко

Волонтерская программа II Европейских игр открылась 15 сентября 2017 года и была официально закрыта 1 апреля 2019 года. За все это время претендентами из 106 стран мира было подано более 24 тыс. заявок. Всего в II Европейских играх принимают участие около 8,7 тыс. волонтеров, они задействованы в 34 функциональных направлениях на спортивных и неспортивных объектах, фан-зонах. Как сообщил Игорь Карпенко, на играх работают около 300 волонтеров из-за рубежа.

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В них участвуют более 4 тыс. спортсменов из 50 стран. Состязания принимают 12 спортивных объектов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские студенты выиграли от проведения II Европейских игр. Такое мнение в эфире телеканала СТВ высказал министр образования Игорь...
 
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