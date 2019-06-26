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Спустя двое суток водолазы нашли тело утонувшей в Немане девочки

26.06.2019 23:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 июня в Немане вблизи деревни Докудово Лидского района утонула 13-летняя девочка. Ее тело нашли только спустя двое суток.


Фото: СК

В среду в 7 утра водолазы Гродненской областной структуры ОСВОД обнаружили тело ребенка в пятистах метрах от места, где девочка утонула, сообщает «Вечерний Гродно».

Ранее сообщалось, что 13-летняя девочка вместе с бабушкой отдыхали у знакомых вблизи деревни Докудово. Девочка решила искупаться, зашла в реку — и начала тонуть прямо на глазах у бабушки. Вовремя оказать помощь ей никто не смог, ребенок ушел под воду.

Следователи выяснили, что девочка была в воде вместе с двумя мальчиками под присмотром их бабушки, плавать не умела. Течение реки унесло ее и 8-летнего мальчика, однако тому удалось самостоятельно выбраться на берег.

Место реки для купания не предназначено.

 
Теги: Гродно
 
 
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24 июня в Немане вблизи деревни Докудово Лидского района утонула 13-летняя девочка. Ее тело нашли только спустя двое суток.
 
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