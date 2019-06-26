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На МКАД ветер сорвал с опоры баннер, на «Динамо» из-за дождя приостанавливали соревнования

26.06.2019 21:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 26 июня в Минске прошел сильный дождь с грозой. Во время непогоды ветер сорвал один из баннеров, который расположен на МКАД в районе ТЭЦ-4. Растяжку снесло на проезжую часть. Читатели TUT.BY прислали фотографии с кольцевой дороги. На одной из них видно, что баннер задел один из автомобилей на дороге. Не известно, пострадал ли кто-то в результате инцидента.



Сообщается также о подтоплениях в некоторых районах города. Так, например, было на пересечении улиц Неманской и Казимировской.


Открыть/скачать видео (2.14 МБ)

На стадионе «Динамо» из-за дождя ненадолго приостанавливали соревнования по легкой атлетике. Однако как раз перед забегом на 100 метров с барьерами ливень утих, и девушки смогли выйти на старт. Причем белоруска Эльвира Герман выиграла с явным преимуществом, сумев даже в такую погоду выбежать из 13 секунд, принеся в командную копилку 12 очков. Потом дождь возобновился, но соревнования продолжались.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Алена Хоровец (@alenakhorovets) on Jun 26, 2019 at 9:17am PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Александр Рубанов (@alexnov7777) on

Напомним, на среду и четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 26 июня в Минске прошел сильный дождь с грозой. Во время непогоды ветер сорвал один из баннеров, который расположен на МКАД. Растяжку снесло на проезжую...
 
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