На МКАД ветер сорвал с опоры баннер, на «Динамо» из-за дождя приостанавливали соревнования

Источник материала: Tut.by

Вечером 26 июня в Минске прошел сильный дождь с грозой. Во время непогоды ветер сорвал один из баннеров, который расположен на МКАД в районе ТЭЦ-4. Растяжку снесло на проезжую часть. Читатели TUT.BY прислали фотографии с кольцевой дороги. На одной из них видно, что баннер задел один из автомобилей на дороге. Не известно, пострадал ли кто-то в результате инцидента.









Сообщается также о подтоплениях в некоторых районах города. Так, например, было на пересечении улиц Неманской и Казимировской.

На стадионе «Динамо» из-за дождя ненадолго приостанавливали соревнования по легкой атлетике. Однако как раз перед забегом на 100 метров с барьерами ливень утих, и девушки смогли выйти на старт. Причем белоруска Эльвира Герман выиграла с явным преимуществом, сумев даже в такую погоду выбежать из 13 секунд, принеся в командную копилку 12 очков. Потом дождь возобновился, но соревнования продолжались.

Напомним, на среду и четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз.