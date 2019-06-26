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Более 20 тыс. абитуриентов планируют сдавать сегодня ЦТ по истории Беларуси
27.06.2019 07:18 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по истории Беларуси. На это ЦТ зарегистрировалось более 20 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
Начало экзамена в 11.00. Рекомендуется прийти заблаговременно - примерно за полчаса. При себе абитуриенты должны иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца или справку, которую выдает МВД в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность).
Кроме того, на ЦТ понадобится ручка (гелевая или капиллярная) с чернилами черного цвета. А вот мобильные телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства под запретом. Попытка воспользоваться на ЦТ гаджетами чревата удалением с экзамена без права пройти тестирование в резервный день.
То же ожидает абитуриентов, которые станут меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий.
Следующее ЦТ пройдет 29 июня. Абитуриенты проверят свои знания географии.-0-
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по истории Беларуси. На это ЦТ зарегистрировалось более 20 тыс. человек,...
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