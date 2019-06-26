ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 20 тыс. абитуриентов планируют сдавать сегодня ЦТ по истории Беларуси

27.06.2019 07:18 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по истории Беларуси. На это ЦТ зарегистрировалось более 20 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Начало экзамена в 11.00. Рекомендуется прийти заблаговременно - примерно за полчаса. При себе абитуриенты должны иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца или справку, которую выдает МВД в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность).

Кроме того, на ЦТ понадобится ручка (гелевая или капиллярная) с чернилами черного цвета. А вот мобильные телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства под запретом. Попытка воспользоваться на ЦТ гаджетами чревата удалением с экзамена без права пройти тестирование в резервный день.

То же ожидает абитуриентов, которые станут меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий.

Следующее ЦТ пройдет 29 июня. Абитуриенты проверят свои знания географии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по истории Беларуси. На это ЦТ зарегистрировалось более 20 тыс. человек,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Спустя двое суток водолазы нашли тело утонувшей в Немане девочки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • футболка фред перри мужская вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика