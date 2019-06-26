Закон об отсрочках, стоимость Игр, стиль Лукашенко, страсть Пугачевой и лже-Месси - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Скоро уже июль — и мы не можем не обрадовать (или «обрадовать»?) вас изменениями, которые ожидают кошельки белорусов со следующего месяца . Не только же погоде нас удивлять , на самом-то деле (а она ох как чудила: даже соревнования на «Динамо» приостанавливали ). Но нам еще ничего, а в Европе аномальная жара может унести тысячи жизней .

ЧТО ВАЖНОГО ПРОИЗОШЛО ВЧЕРА?

У нас — очередной прекрасный текст проекта «Четверть века» (напоминаем, это все по случаю юбилея Александра Лукашенко на посту). В этот раз решили посмотреть, как строился имидж Лукашенко . Вы вот помните, когда он сменил прическу? «Мужчины, если начинаете лысеть, смиритесь и не пытайтесь начесами и париками продлить молодость. Это всегда заметно и смотрится неуместно. Сходите к хорошему мастеру и сделайте короткую стрижку — так вы будете выглядеть более брутально, ухоженно и солидно», — советует эксперт по стилю. Лукашенко, кстати, так и сделал.





О СПОРТЕ

Белорусы завоевали уже 45 медалей на II Европейских играх ! Вчера копилка белорусской команды пополнилась четырьмя наградами. Все об очередных успехах наших спортсменов — здесь . И вот вам, конечно, лучшие фотографии 6-го дня Игр .

! Вчера копилка белорусской команды пополнилась четырьмя наградами. Все об очередных успехах наших спортсменов — . И вот вам, конечно, . А вы, кстати, знали, что в Беларуси мальчиков, рожденных с 21 по 30 июня, называют Евроигорь? Шутка, шутка…

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ ЧТИВО

Спасибо вам, люди! Очень рады рассказать вам о том, что читатели TUT.BY собрали сумму, необходимую Веславу Соколовскому из Барановичей на погашение долга перед государством! Помните его? Это парень, который оказался должен бюджету за то, что пытался совместить обучение в университете по индивидуальному графику с уходом за отцом-инвалидом первой группы.









Все новости среды, 26 июня

Кстати. Сегодня же наша очередная «Экономика на пальцах» . Говорить будем о курсе доллара: он на этой неделе несколько раз обновлял годовые минимумы , и люди интересуются, что происходит с валютой и что будет с ценой на нефть. Все расскажем в 15.25 в прямом эфире, подключайтесь !

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