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Закон об отсрочках, стоимость Игр, стиль Лукашенко, страсть Пугачевой и лже-Месси - все за вчера

27.06.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Скоро уже июль — и мы не можем не обрадовать (или «обрадовать»?) вас изменениями, которые ожидают кошельки белорусов со следующего месяца. Не только же погоде нас удивлять, на самом-то деле (а она ох как чудила: даже соревнования на «Динамо» приостанавливали). Но нам еще ничего, а в Европе аномальная жара может унести тысячи жизней.

ЧТО ВАЖНОГО ПРОИЗОШЛО ВЧЕРА?

  • У нас — очередной прекрасный текст проекта «Четверть века» (напоминаем, это все по случаю юбилея Александра Лукашенко на посту). В этот раз решили посмотреть, как строился имидж Лукашенко. Вы вот помните, когда он сменил прическу? «Мужчины, если начинаете лысеть, смиритесь и не пытайтесь начесами и париками продлить молодость. Это всегда заметно и смотрится неуместно. Сходите к хорошему мастеру и сделайте короткую стрижку — так вы будете выглядеть более брутально, ухоженно и солидно», — советует эксперт по стилю. Лукашенко, кстати, так и сделал.


  • Депутаты в парламенте обсудили документ, который в народе назвали «законом об отсрочках», и приняли его в первом чтении. Все, что вам нужно знать, — кратко и понятно, напрямую от министра обороны — здесь. Спойлер: теперь уклонистами будут считать (и ограничивать выезд за границу!) о-о-о-о-чень многих!
  • Министр финансов Максим Ермолович рассказал в парламенте, что на II Европейские игры было потрачено — тада-а-ам! — 540 млн рублей. Помнится, президент раньше говорил о 50 млн долларов и что, мол, «это слезы для страны». Слезы наши как-то подорожали до 270 млн долларов — и вот куда они ушли.
  • Туристам разрешили для въезда в Беларусь покупать медстраховки онлайн (но распечатать все равно придется). Правда, теперь полис на границе требовать не будут.
  • Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) решила вернуть России право голоса в этой организации — но вы не понимаете, важно ли это и зачем вам это знать? Тогда обязательно прочтите мнение Юрия Дракохруста о том, какое значение имеет решение ПАСЕ в том числе для Беларуси.
  • Литва тем временем уже почему-то готовится к аварии на строящейся Белорусской АЭС: жителям страны уже рассказали о том, какие действия нужно предпринять в первую очередь, а в Минздраве сообщили, что закупают таблетки с содержанием йода.

О СПОРТЕ

  • Белорусы завоевали уже 45 медалей на II Европейских играх! Вчера копилка белорусской команды пополнилась четырьмя наградами. Все об очередных успехах наших спортсменов — здесь. И вот вам, конечно, лучшие фотографии 6-го дня Игр.
  • А вы, кстати, знали, что в Беларуси мальчиков, рожденных с 21 по 30 июня, называют Евроигорь? Шутка, шутка

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ ЧТИВО


  • После публикации на TUT.BY надежда появилась еще у одной семьи. Помните историю о том, как в больнице от язвы умер мужчина, который лечился от… геморроя? Его папа пытался доказать, что в этом всем есть вина врачей. Так вот СК таки возбудил дело за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработником! А раньше почему-то отказывал…
  • Какая странная история: в Пинске 9-летнего ребенка, взявшего (ладно, что уж там — попытавшегося украсть) сухарики и шоколадку, охрана четыре часа удерживала в подсобке магазина. По словам мамы мальчика, охранник заставлял ее сына сидеть с заложенными назад руками, скрещенными ногами и держать ровно спину, «когда с ним взрослый разговаривает», матерился и оскорблял его. На форуме, кстати, весь день спорили, кто же в этой ситуации прав.
  • Мы пригласили в студию людей, которые не побоялись кардинально изменить свою внешность. У кого-то уже почти не осталось на теле места без тату, кто-то разделил язык на две части (и уверяет, что это очень удобно!), а кто-то залил белки глаз черной краской. Узнали у ребят, как на них реагируют прохожие и не боятся ли их дети (и собственные родители).
  • А вот история белоруски, которая снимает шоу про хардкорные увлечения людей (за свои деньги, между прочим!). Все пробует на себе: подвешивала себя на крюках, ходила по тонкой стропе между высотками, исследовала дикие катакомбы Парижа (а еще чуть не стала ведущей шоу «Орел и Решка»). Недавно она выложила свой проект «Никому не говори» на YouTube.
  • Маленькая Настя из Слонима учит взрослых жить лучше. Недавно девочка собрала под окнами окурки жильцов своего дома — и показала им, сколько это мусора. Как думаете, взрослым стало стыдно?..
  • Знакомьтесь, Юдит Ганион из Великобритании, которая после выхода на пенсию «решила пожить как рок-звезда». «Я бы могла сидеть на диване и бесконечно проверяться в поликлиниках. Но зачем? Последние семь лет катаюсь по миру в качестве волонтера. Мои друзья, семья и бойфренд не против», — смеется 72-летняя британка. Минск">В дни Европейских игр эта супербабушка волонтерит в микст-зоне на стадионе «Динамо» и поражает жизнелюбием.
  • Вчера исполнилось 75 лет со дня освобождения Витебска от фашистов. Посмотрите эти архивные фото — вот каким был город 26 июня 1944-го.


  • Давайте о жизни. Смотрели когда-нибудь видео родов? Нет-нет, без излишнего посторонним глазам натурализма! Белорусский блогер решила снять свои третьи роды и показать это нам всем. Вы спрашиваете, зачем? У нее есть ответ.
  • Помните, недавно писали, что Алла Пугачева выступит 2 ноября в «Минск-Арене»? Но, оказывается, во время гастролей в белорусской столице певица будет не только работать — она едет сюда ради давней страсти. Рассказать?
  • Видели парня, который фантастически похож на Месси?! Эх, вот разве что использовал бы он это сходство как-нибудь по-другому, как-нибудь во благо
  • Скажите, вам в последние дни не поступали на мобильный странные звонки из-за рубежа: из Литвы, Эстонии, Сьерра-Леоне? Наши читатели беспокоятся, и мы всё об этом узнали.
  • А напоследок хотим вам сказать: никогда не отчаивайтесь, ведь то, что направлено против вас, может изменить вашу жизнь… к лучшему. Не верите? Вот вам история парня, которого хотели опозорить, выложив в соцсети его фото, — но на самом деле подарили ему новую жизнь.

Все новости среды, 26 июня

Кстати. Сегодня же наша очередная «Экономика на пальцах». Говорить будем о курсе доллара: он на этой неделе несколько раз обновлял годовые минимумы, и люди интересуются, что происходит с валютой и что будет с ценой на нефть. Все расскажем в 15.25 в прямом эфире, подключайтесь!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Ох как погода вчера чудила: даже соревнования на «Динамо» приостанавливали). Но нам еще ничего, а в Европе аномальная жара может унести тысячи жизней.
 
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