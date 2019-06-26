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В Беларуси 26 июня побит температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений

27.06.2019 07:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений побит в Беларуси 26 июня, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ температурных карт и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Высоком (Брестская область) воздух прогрелся до 34,4ºС, что на 0,7 градуса выше прежнего максимума, зафиксированного 26 июня 2016 года в Дрогичине (Брестская). В свою очередь, три года назад пал рекорд дня 37-летней давности (33,2ºС 26 июня 1979 года в Вилейке, Минская область).

В Бресте минувшим днем было +34ºС (предыдущий рекорд для города — 33,4ºС), в Волковыске (Гродненская) — 33,5ºС (33,2ºС), в Гродно — 33,2ºС (33ºС), в Лиде (Гродненская) — 32,4ºС (32ºС). В самом Высоком прежний максимум составлял 33,2ºС. Все побитые рекорды относятся к 2016 году.

В нынешнем июне новые температурные максимумы фиксировались 17 дней (с 4 по 17 июня, 20, 21 и 26 июня). В некоторых городах, включая Минск и Могилев, обновились рекорды месяца.

На четверг, 27 июня, напомним, Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

На большей части территории республики ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни, днем в отдельных районах по юго-востоку страны град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +21°C по северо-западу до +29°C по югу страны.

В Минске бует облачно, вероятность осадков — 70−80%, возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +19.+21°C, днем +22.+24°C, вечером +17.+21°C.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В нынешнем июне новые температурные максимумы фиксировались 17 дней (с 4 по 17 июня, 20, 21 и 26 июня). В некоторых городах, включая Минск и Могилев, обновились рекорды...
 
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