«Главное, хрен не покупайте». Как пенсионерка распорядится выигрышем в 100 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Жизнь Валентины Владимировны Малей была непростой. Как говорит она сама, ни разу за 70 лет ей не повезло. Даже по талонам в Советском союзе ни одной пары сапог не вытянула. И так во всем, ничто не давалось легко. Но то ли это карма сработала, то ли случилось чудо: купив внучке шоколадку, женщина выиграла 100 тысяч рублей.

Вместе с сетью магазинов «Евроопт» продолжаем проект «По следам удачи» , где рассказываем истории людей, которым крупно повезло.

«Я была в таком шоке, что давление подскочило»

Валентине Владимировне 70 лет, она родилась и выросла в Минске. Здесь закончила школу и родила дочь. В столице же и работала, иногда в двух-трех местах одновременно и без отпусков.



Валентина Малей

— Ни высшего, ни среднего специального образования у меня нет, поэтому работать приходилось везде, где появлялась возможность. Трудилась на стройке подсобным рабочим. Была и уборщицей, и дворником. Во время отпуска шла искать другую работу — и так до самой пенсии. В 37 лет, когда родилась внучка, я была уже наполовину седая.



Архивные фото из молодости

В свою победу в игре «Удачу в придачу!» Валентина Владимировна поверила не сразу. Женщина была в таком шоке, что у нее подскочило давление. Врачи даже хотели положить ее в больницу, но она отказалась.

— Я все принимаю близко к сердцу. Так случилось и с новостью о выигрыше. Мне выписали лекарства. Но я до сих пор немного взволнована: неужели со мной это произошло? Когда позвонил ведущий и сказал, что мне достаются 100 тысяч рублей, я переспросила: «А вы не шутите?» Казалось, побеждают только подставные люди. Правда, несмотря на все сомнения, я все равно покупала товары удачи.





После трансляции розыгрыша, где Валентине Владимировне сообщили о ее выигрыше, женщине позвонили все: родственники бывшего мужа, одноклассницы, давнишние коллеги. Поздравляли, узнавали, какой товар удачи «сработал». В итоге некоторые даже собрались купить ящик таких же шоколадок.

— Я только отшучиваюсь, мол, хрен не покупайте, а то ничего не выиграете, — смеется героиня.

«Не понимаю, зачем разводить сопли»

Сейчас вместе с дочкой Оксаной и внучкой Витой женщина живет в однушке на Уручье. Но за свою квартиру женщине пришлось побороться. Бывший муж, по ее словам, уволился за полгода до того, как мог бы претендовать на квартиру за выслугу лет. Потом они сильно поссорились, и Валентина Владимировна подала на развод.

— Решила, что с меня хватит. Надо было кормить, одевать дочь, а с бывшим мужем, я поняла, каши не сваришь. Так что после развода сразу пошла работать на стройку. А спустя 14 лет труда, когда подошла моя очередь на получение жилплощади, квартиру давать не хотели. Я и плакала, и просила, и ругалась. В итоге все-таки отвоевала свое право крышу над головой.





Несмотря на трудности, Валентина Владимировна никогда не опускала руки. И, что бы ни происходило, старалась сохранять позитивный настрой.

— Я всегда знала: если опущу нос, наша с дочкой жизнь станет еще труднее. На работе когда-то спрашивали: «Валя, знаем, как ты живешь, и удивляемся! Откуда столько оптимизма?» А я не понимаю, зачем разводить сопли? Это ни одну проблему не решит, так что лучше посмеяться.





«Купили внучке квартиру, делаем ремонт»

На пенсии Валентина Владимировна сохранила чувство юмора. Говорит, так жить веселее. А еще женщина уверена: если верить в лучшее и жить честно, все вернется бумерангом. Исходя из этой философии, три года назад с надеждой и оптимизмом она и начала играть в «Удачу в придачу!».

— На пенсии развлечений мало: смотрю телевизор и на прогулки выхожу. А «Евроопт» близко к дому, поэтому именно туда я за продуктами отправляюсь. Узнала про игру — зарегистрировалась. Подсадила на это дело и дочку, и внучку. Все смеялись, и я сама не особо верила, что выиграю: в советское время мне так и не удалось купить по талонам дефицитные женские сапоги. Но тут я упорно продолжала брать товары удачи. И ведь сработало!





Квартира, где сейчас живет семья Валентины Владимировны, совсем небольшая: всего 23 м². На выигранные деньги женщины решили купить еще одно жилье.

— Я хочу, чтобы у моих девочек все было хорошо. Больше ни о чем не мечтаю. Поэтому на выигранные деньги мы купили квартиру в Заводском районе. Туда скоро переедет внучка: ей уже 22 года, в таком возрасте хочется жить отдельно. В новом жилье мы сейчас делаем ремонт. Еще решили обновить и старую однушку: купили шкафы, комод и другую мебель. Ждем вот сборщика.

В «Удачу в придачу!» Валентина Владимировна играть продолжит, хоть и не верит, что человеку может во второй раз так крупно повезти.

— Но теперь я всем знакомым советую играть. Привожу в пример свой случай. 70 лет не везло, а тут — на тебе! Только, говорю же, хрен не покупайте, — снова шутит Валентина Владимировна.

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В четверг, 4 июля, «Евроопт» в игре «Удача в придачу!» разыграет огромный денежный приз — 100 000 рублей! А также три внедорожника и множество других денежных призов! Смотрите прямую трансляцию на телеканале ОНТ и evroopt.by 4 июля в 18.20!

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