Ввозить на территорию Беларуси букеты с головками мака запрещено

Источник материала: Навiны Палесся





За первый месяц лета пограничники выявили 5 случаев перемещения через государственную границу стеблей с головками мака. Сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Необычные букеты полевых цветов наши соотечественники покупали на территории Украины в качестве оберега. В этой стране в августе пройдет праздник «Маковей», к которому готовятся заранее.

Граждане даже не догадывались, что перемещение через границу маковых «составляющих» подпадает под ограничительные меры, установленные законодательством Беларуси.

Маковые головки изымаются для проведения экспертизы. По ее результатам будет известно, к какому сорту относится растение – декоративному или опиумному, а также, придется ли привлекать граждан к ответственности.

Тем временем ответственность предусмотрена ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, психотропных веществ, либо их прекурсоров или аналогов) Уголовного кодекса Республики Беларусь. За это преступление грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Уважаемые граждане, рекомендуем вам во избежание недоразумений быть более внимательными при перемещении через государственную границу предметов для личного пользования и другого багажа.

Вероника ГЕЙДЕН