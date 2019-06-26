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Кража или находка

27.06.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Кража или находка

Тонкая грань между кражей и находкой может сыграть злую шутку с тем, кто добросовестно желает вернуть имущество его законному владельцу и с тем, кто решил обратить его в свою собственность.

Так, исходя из положений ст. 228 Гражданского кодекса следует, что под находкой понимается потерянная вещь. Закон обязывает лицо, нашедшее  потерянную вещь, немедленно уведомить об этом того, кто ее утратил или собственника. В случаях, когда  собственник вещи или место его пребывания не известны, нашедший обязан заявить о находке в орган внутренних дел или орган местного управления.

Так, если вещь найдена лежащей на земле ( например, на улице, в парке, в лесном массиве и т.д.), указанное бесспорно свидетельствует о том, что  это имущество потеряно. В таком случае, при обращении вещи в собственность, ответственность должна наступать по ст. 10.6 КоАП Республики Беларусь-присвоение найденного заведомо чужого имущества или клада — влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых величин. Либо по  статье 215 Уголовного кодекса Республики Беларусь —  Присвоение найденного имущества  в  особо  крупном  размере найденного заведомо  чужого имущества или клада — наказывается общественными  работами,  или  штрафом,  или  арестом на срок до трех месяцев.  

Как кражу расценивают действия лиц, которые явились очевидцами  потери, то есть  были достоверно осведомлены о том, кто является собственником имущества, но не приняли мер к незамедлительному возврату вещи, а обратили ее в свою собственность, а затем извлекли материальную выгоду. Как хищение расценивается  также факт присвоения забытой (временно оставленной без присмотра) вещи, когда собственник осведомлен, где им оставлено имущество, а виновный осознавал, что собственник может возвратиться за ним. Например, обнаружение кошелька на прилавке кассы банка, мобильного телефона на столе в кафе, пакета с вещами  на скамейке жилого дома, сумки в примерочной магазина.

В таком случае ответственность может наступать по ст. 205 Уголовного кодекса ( Кража)  — тайное похищение имущества (кража) — наказывается общественными работами или штрафом,  или  исправительными  работами  на  срок до двух лет,  или арестом на  или  ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы  на тот же срок.

Поэтому необходимо соблюдать букву закона, ведь не известно насколько ценным окажется найденное и будет ли оно соизмеримо с потерянным.

 

 

Заместитель начальника

Верхнедвинского РОВД по ИР и КО

подполковник милиции                                              О.С.Андреева

 
 
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