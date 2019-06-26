Наводить порядок в доме будем сообща

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В заседании приняли участие председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая, заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Невмержицкий, депутаты Борисовского районного Совета депутатов, руководители управлений и служб райисполкома, а также предприятий и организаций города.

Основное внимание члены штаба уделили ходу подготовки к областным “Дажынкам” объектов социальной сферы – учреждений образования, культуры, здравоохранения. Внимание руководства УП “Жилье” было обращено на

своевременное, согласно плану, проведение капитального ремонта жилых домов и прокладку-замену инженерных коммуникаций. Говорилось также о необходимости благоустройства прилегающих к объектам торговли территорий.

На заседании штаба остро стоял вопрос о наведении порядка на придворовых территориях. Как отмечали члены штаба, несмотря на то, что согласно решению Борисовского районного Совета депутатов все дворовые территории города закреплены за предприятиями и организациями и депутатами райсовета, хотелось бы, чтобы и сами жители города не оставались в стороне, а проявляли активность и оказывали посильную помощь в наведении порядка в нашем общем доме. Общими усилиями мы можем сделать наш город еще более красивым, уютным и привлекательным. В первую очередь для себя, ну и, конечно же, для приезжающих

гостей.