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«В эксгумации отказали». Отец погибшего инспектора ГАИ из Могилева написал президенту
27.06.2019 10:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следствие отказало родителям погибшего в Могилеве молодого инспектора ГАИ Евгения Потаповича в эксгумации тела сына. Ходатайство признать родителей потерпевшими по делу также отклонено. Как рассказал TUT.BY отец инспектора Владимир Потапович, он не удовлетворен этим отказом и направил обращения в Генеральную прокуратуру и Администрацию президента.
Отец инспектора Владимир Потапович направил ходатайство об эксгумации, так как у него есть подозрения, что пулевое ранение было не единственным на теле сына. Настораживает его и бывшую жену также то, что никого из родственников не пустили в морг.
— Я поговорил с родственниками. Они тоже на похоронах видели как минимум порез на подбородке Жени. И у меня по-прежнему есть подозрения о повреждении в нижней части живота, — рассказал Владимир Сергеевич. — Нас не признают потерпевшими — только свидетелями по делу: видимо, из-за версии суицида. И я не знаю, покажут ли мне результат экспертизы. Мне звонил следователь, сказал, что она окончена и в результатах указано, что на теле есть только пулевое ранение.
20 мая СК сообщил, что
Глава СК Иван Носкевич
Родители Потаповича рассказывали TUT.BY, что
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Родители Евгения Потаповича говорят, что в версию суицида они по-прежнему не верят и на то есть причины.
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