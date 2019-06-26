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Предложения ФПБ по защите прав трудящихся войдут в новую редакцию Трудового кодекса

27.06.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Предложения ФПБ по защите прав трудящихся войдут в новую редакцию Трудового кодексаПредложения ФПБ по защите прав трудящихся войдут в новую редакцию Трудового кодекса

В Палате представителей во втором чтении принят законопроект по изменению Трудового кодекса. Федерация профсоюзов стала одним из разработчиков документа и внесла более 40 предложений по изменению 30 статей ТК.

– Все эти предложения сформированы на основе тех запросов и проблем, с которыми в ФПБ обращались члены профсоюза и трудовые коллективы, — подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. – Мы достаточно долго отрабатывали все эти вопросы с нашими социальными партнерами. И благодаря конструктивной позиции всех заинтересованных – и депутатов Палаты Представителей, и Министерства труда и социальной защиты, большинство из наших предложений учтены в законопроекте. Один из самых значимых для нас вопросов – это закрепление в Трудовом кодексе гарантий занятости для добросовестных работников. На протяжении последних нескольких лет мы отмечали тенденцию к увеличению количества краткосрочных контрактов. Причем нередка такая практика приводила к скрытому сокращению: в случае оптимизации кадров людям просто не продлевали контракты и человек оставался буквально ни с чем: без работы, без выплат, без переобучения. Именно поэтому мы настояли на включении в Трудовой кодекс нормы, которая гарантирует продление контракта на максимальный срок, если у человека нет взысканий.

Так, согласно законопроекту, если стороны решили продолжить трудовые отношения, то продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия с добросовестным работником осуществляется на максимальный срок. По истечению контракта – новый контракт с добросовестными работниками подписывается на срок не менее трех лет или же заключается трудовой договор на неопределенный срок.

Отметим также, что сохранена норма о том, что профсоюз имеет право участвовать в обсуждении условий контракта работника. Данная норма направлена на то, чтобы не допустить ущемления прав работника за счет не включения в контракт гарантий, предоставленных работнику законодательством, коллективным договором.

Профсоюзы также настояли и на сохранении срока уведомления работников об изменении существенных условий труда.

– Изначально в законопроекте предусматривалась норма о предупреждении работника об изменении существенных условий труда за неделю. На наш взгляд, такой срок – это явно мало для того, чтобы человек мог найти новую работу, если он не согласен с изменениями условий труда, – подчеркнул председатель национального профцентра. – Именно  поэтому мы настояли на том, что работника необходимо предупреждать за 30 дней.

Также в законопроект включена предложенная профсоюзами норма об ограничении материальной ответственности работников.

В настоящее время полная материальная ответственность позволяет нанимателям взыскивать штрафы, наложенные на организацию, с работников, с которыми заключены контракты. В результате нередки случаи, когда такие штрафы возмещаются за счет работников.

ФПБ настояла на том, что необходим единый подход по вопросу применения материальной ответственности к работникам, работающим как по контрактам, так и по трудовым договорам, заключенным на неопределенный срок, за ущерб, причинённый ими при исполнении трудовых обязанностей. В результате, в соответствии с законопроектом, в последующем штрафы, налагаемые на организацию, нельзя будет взыскать с работников.

Еще одно изменение Трудового кодекса, инициированное ФПБ, касается защиты прав работающих пенсионеров. На сегодняшний день, им, в отличие от других категорий работников, не выплачивается выходное пособие, если они увольняются по причине нарушения нанимателем трудового законодательства. ФПБ отстояло позицию об исключении этой нормы из законопроекта, чтобы ко всем работникам был равный и справедливый подход.

Пресс-служба ФПБ

 
 
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Предложения ФПБ по защите прав трудящихся войдут в новую редакцию Трудового кодекса В Палате представителей во втором чтении принят законопроект по изменению...
 
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