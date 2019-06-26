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Температурный рекорд дня побит в Беларуси 26 июня за весь период метеонаблюдений

27.06.2019 10:28 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Температурный рекорд дня побит в Беларуси 26 июня за весь период метеонаблюдений
Фото из архива

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минувшие сутки, 26 июня, в Беларуси был побит температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский.

"Вчера был очень жаркий день - максимальная температура воздуха по стране колебалась от 28 до более чем 34 градусов. Самая высокая температура была зарегистрирована на метеостанции Высокое (Каменецкий район Брестской области) - 34,4 градуса. Предыдущий рекорд для этого дня был установлен здесь в 2016 году и составлял 31,8 градуса", - рассказал Александр Беганский. По его словам, более высокой температуры на этой метеостанции не фиксировали за весь период наблюдений.

Перекрыт температурный рекорд и в Бресте - вчера в городе было 34 градуса. Предыдущий рекорд дня составлял 33,4 градуса. Это было также в 2016 году.

Начальник службы отметил, что нынешний июнь в целом не поскупился на температурные рекорды дней. "В середине месяца было довольно много дней, когда температура воздуха превышала 30 градусов. В отдельных областях таких температур не было за послевоенный период. Например, в Гомельской области во второй декаде было очень жарко", - отметил он.

Что касается влажности, то здесь, скорее, можно говорить об антирекордах. "Пока наблюдается жесткий недобор, особенно в Гомельской и Могилевской областях. Но дожди, которые прошли этой ночью (на 27 июня), и те, которые ожидаются сегодня днем, пополнят сумму осадков за месяц", - добавил Александр Беганский. За прошедшую ночь на некоторых станциях Могилевской области выпало по 20-30 мм осадков - примерно треть месячной нормы. Вместе с тем дожди прошли не повсеместно.

Как сообщалось, на сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и града. По данным синоптиков, на большей части территории страны пройдут дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Утром и днем во многих районах порывы усилятся до 15-20 м/с. Температура воздуха в дневные часы будет от плюс 21 по северо-западу до плюс 29 градусов по югу страны.-0-

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Теги: Брест, Минск
 
 
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минувшие сутки, 26 июня, в Беларуси был побит температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений. Об этом сообщил корреспонденту...
 
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