|
«Я люблю Вiцебск»: видели новую инсталляцию в городе?
27.06.2019 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ландшафтную композицию «
На буквах с названием города изображены достопримечательности Витебска — Три штыка, Летний амфитеатр, ратуша, Успенский и Воскресенский храмы и т.д.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ландшафтную композицию «лошадь с телегой» на Московском проспекте дополнили.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)