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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 июня из-за порывистого ветра

27.06.2019 11:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 июня из-за порывистого ветра
Фото из архива

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 июня из-за порывистого ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. По восточной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 6-11 м/с, во многих районах с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 15 градусов тепла, днем будет 15-21 выше нуля, по юго-западу - до плюс 23 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 июня из-за порывистого ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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