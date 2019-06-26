Суициды чаще совершают мужчины. Эксперт о том, выше ли суицидальный риск в военизированных структурах

Источник материала: Tut.by

По данным ВОЗ, Беларусь з анимает пятое место в мире и третье в Европе по количеству суицидов . Психолог Александр Колмаков больше 20 лет изучает суицидальное поведение. Служил в Вооруженных силах, защитил диссертацию, сейчас преподает в БГУ. По его словам, самоубийства, которые совершают контрактники, по причинам мало отличаются от тех, которые совершают гражданские — бытовые проблемы, пьянство и прочее неблагополучие. Другое дело срочники — здесь, кроме обычных, бытовых проблем, свою роль могут сыграть неуставные взаимоотношения — дедовщина, проще говоря. TUT.BY поговорил с экспертом о том, кто предрасположен к суицидам, выше ли риски в военизированных структурах и как часто случаются суициды, замаскированные под убийство, как, по одной из версий, произошло в случае с могилевским сотрудником ГАИ .



Психолог Александр Колмаков. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Александр Колмаков обращает внимание, что точного психологического портрета или типа личности человека, который предрасположен к совершению суицида, не выявлено. Но некоторые особенности специалисты все же отмечают:

— Низкая стрессоустойчивость, склонность к острым переживаниям неблагополучия и депрессивным состояниям, — перечисляет собеседник. — Акцентуированные черты характера — заостренность и доминирование в характере одной-двух специфических черт. Например, демонстративность, когда у человека — стиль жизни — быть в центре внимания. Если такой человек попадает в среду, где он не получает признания, а если его еще и унижают, он это глубоко переживает, может совершить попытку суицида. Или другая черта — эмотивность. Человек с такой чертой глубоко переживает самые незначительные обиды, а особенно, насилие и унижение, — и тоже может предпринять попытку покончить с собой.

Завершенные суициды чаще наблюдаются у представителей мужского пола, но суицидальных попыток больше среди женщин.

Принято считать, что склонность к суицидальному поведению не передается по наследству. Однако дети с ранних лет усваивают модели поведения родителей-суицидентов.

— В детстве формируется основной стиль нашего поведения, — объясняет Александр Колмаков. — Дети усваивают модели поведения, формы реагирования родителей и близких людей на жизненные трудности и могут их повторять, когда станут взрослыми.

Какие «знаки беды», по которым родные или коллеги могут увидеть намерение совершить суицид?

— Самые суицидоопасные признаки — свежие порезы на запястьях, странгуляционная борозда на шее, — поясняет специалист. — На что еще обратить внимание? На резкое изменение поведения — вчера был подавлен, а сегодня неестественно веселый. Насторожить также должно, если человек на протяжении долгого времени находится в подавленном состоянии и стремится быть один. Тревожные сигналы — рисунки на тему смерти, раздаривание вещей, собирание таблеток или отравляющих веществ, интерес к окнам на высоких этажах — смотрит, открываются или нет. В общении с окружающими — высказывания «все надоело», «не хочу больше жить», «никто меня не любит и не понимает», «хочу жить на необитаемом острове», «устал от жизни», — говорят о глубоком переживании неблагополучия и неудовлетворенности жизнью.

Александр Андреевич говорит, что нужно сразу же реагировать на высказывания о нежелании жить — поддержать, дать выговориться, обратиться за помощью к специалистам:

— Это не пустой треп. Это мысль, которая может сработать, как спусковой механизм в формировании и реализации программы суицидальных действий. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 80% суицидентов каким-то образом заявляют, что хотят покончить жизнь самоубийством. Другое дело, что на бытовом уровне компетентность людей достаточно низкая, чтобы заметить эти знаки беды. Если человек говорит, что хочет себя убить, нельзя это игнорировать. Крайне ошибочное мнение, что, если начинаешь об этом говорить, то провоцируешь человека на суицидальные действия, это не так. Нужно немедленно поговорить с человеком, дать ему выговориться, посочувствовать, предложить помощь. Часто человеку просто не хватает внимания — не специалиста, а просто близкого человека. Нужно снять негативное напряжение, расширить сознание и показать, что жизнь богаче той ситуации, в которой он оказался. Более 90% суицидентов на самом деле не хотят умереть.

Среди мотивов суицидального поведения, особенно молодых людей, по словам специалиста, чаще встречаются привлечение внимания, протест, месть.

Кстати сказать, такой мотив, как месть, может быть и в случае с могилевским инспектором ГАИ, который, по версии следствия, пытался замаскировать самоубийство под убийство.

— В литературе и в своей практике я таких примеров не встречал, — говорит психолог. — Это слишком изощренная форма мщения.

Неуставные отношения могут довести до крайней точки отчаяния — суицида

Александр Андреевич более 20 лет изучал проблему суицидального поведения среди военнослужащих.

— Не смотря на то, что у военных служба очень напряженная, требует больших сил, выдержки, высокой нервно-психической устойчивости, самоубийства, которые совершают офицеры, прапорщики и даже контрактники, по причинам мало отличаются от тех, которые совершают гражданские — конфликты в семье, служебные неурядицы, пьянство и прочее неблагополучие. Другое дело срочники — здесь ведущую роль играют проблемы с их адаптацией к новым и весьма специфическим условиям жизни. Молодой человек из одной среды переносится в другую, испытывает естественные затруднения в приспособлении к ней в силу множества факторов — от личностных особенностей до специфики воинского коллектива, куда он попал. Одним из серьезных факторов выступают неуставные взаимоотношения — проще говоря, дедовщина. Они усугубляют трудности в адаптации.

По мнению специалиста, даже самого сильного солдата — и морально, и физически — могут сломать.

— Если он испытывает одиночество, безысходность и безнадежность в борьбе с насилием и несправедливостью, если видит, что командир поощряет «дедов» и установленный ими «порядок» в подразделении, конечно, любой сломается, — говорит Александр Колмаков.

Неуставные отношения могут довести до крайней точки отчаяния — суицида.

Почему один солдат сопротивляется такому давлению и не поддается дедовщине, а другой становится заложником ситуации? Психолог говорит, что причины нужно искать в семейном воспитании. Чаще всего давлению подвергаются парни, которые воспитывались в неполных семьях.

— Еще будучи курсантом, я почувствовал незначительные проявления дедовщины. Я настолько возненавидел это давление, что всю свою службу боролся с этим. Я знаю, насколько это может подавлять человека. Не верьте тем, кто говорит, что без дедовщины не будет порядка. Это отговорка, чтобы ничего не делать. Так говорят лентяи, безответственные люди, с такими офицерами я все время боролся. Любой офицер в любом подразделении при желании может навести порядок и исключить все проявления дедовщины, — говорит специалист. — Следует уделять внимание не только военной подготовке солдата, но и его психологическому состоянию. Войсковой психолог — это самая нижестоящая должность в структуре идеологической работы, одному ему не справится. Весь офицерский состав должен работать на то, чтобы подготовка военнослужащего срочной службы сопровождалась поддержанием и укреплением его морально-психологического состояния. Главное — обеспечить социальную и правовую защищенность. Следует исключать грубость и жестокость в любых их проявлениях. И начинать нужно с офицеров.

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