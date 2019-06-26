ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минская духовная семинария впервые начнет принимать женщин

27.06.2019 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В новом учебном году в магистратуре и аспирантуре Минской духовной академии смогут учиться женщины. Об этом сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Ученый совет принял решение предоставить возможность обучения в магистратуре и аспирантуре Минской духовной академии лицам женского пола. В связи с этим, начиная с текущего года, к вступительным испытаниям в Академии будут допускаться лица обоих полов, — говорится в отчете с заседания ученого совета.

До этого в Минскую духовную академию могли поступать только мужчины православного вероисповедания.

— Аллилуйя! Лет пятнадцать назад я пытался поднять этот вопрос на ученом совете, но меня поддержал только один человек. А сейчас я даже не в совете и… Вот как оно все, — написал в своем «Живом Журнале» пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин.

Прием документов в магистратуру и аспирантуру Академии продлится с 1 по 11 июля. Будущие магистранты и магистрантки смогут выбрать для себя одну из трех специализация: «Библеистика», «История Церкви и церковно-практические дисциплины», «Апологетика».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом учебном году в магистратуре и аспирантуре Минской духовной академии смогут учиться женщины. Об этом сообщает официальный портал Белорусской православной...
 
Новости дня
Новости общества
 
В общественном транспорте Гомеля пассажиры изнывают от жары и духоты. Когда появятся кондиционеры?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • ботинки мужские замшевые зимние вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика