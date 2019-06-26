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Минская духовная семинария впервые начнет принимать женщин
27.06.2019 11:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В новом учебном году в магистратуре и аспирантуре Минской духовной академии смогут учиться женщины. Об этом
— Ученый совет принял решение предоставить возможность обучения в магистратуре и аспирантуре Минской духовной академии лицам женского пола. В связи с этим, начиная с текущего года, к вступительным испытаниям в Академии будут допускаться лица обоих полов, — говорится в отчете с заседания ученого совета.
До этого в Минскую духовную академию могли поступать только мужчины православного вероисповедания.
— Аллилуйя! Лет пятнадцать назад я пытался поднять этот вопрос на ученом совете, но меня поддержал только один человек. А сейчас я даже не в совете и… Вот как оно все, —
Прием документов в магистратуру и аспирантуру Академии продлится с 1 по 11 июля. Будущие магистранты и магистрантки смогут выбрать для себя одну из трех специализация: «Библеистика», «История Церкви и церковно-практические дисциплины», «Апологетика».
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В новом учебном году в магистратуре и аспирантуре Минской духовной академии смогут учиться женщины. Об этом сообщает официальный портал Белорусской православной...
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