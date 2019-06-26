Минская духовная семинария впервые начнет принимать женщин

Источник материала: Tut.by

В новом учебном году в магистратуре и аспирантуре Минской духовной академии смогут учиться женщины. Об этом сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Ученый совет принял решение предоставить возможность обучения в магистратуре и аспирантуре Минской духовной академии лицам женского пола. В связи с этим, начиная с текущего года, к вступительным испытаниям в Академии будут допускаться лица обоих полов, — говорится в отчете с заседания ученого совета.

До этого в Минскую духовную академию могли поступать только мужчины православного вероисповедания.

— Аллилуйя! Лет пятнадцать назад я пытался поднять этот вопрос на ученом совете, но меня поддержал только один человек. А сейчас я даже не в совете и… Вот как оно все, — написал в своем «Живом Журнале» пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин.

Прием документов в магистратуру и аспирантуру Академии продлится с 1 по 11 июля. Будущие магистранты и магистрантки смогут выбрать для себя одну из трех специализация: «Библеистика», «История Церкви и церковно-практические дисциплины», «Апологетика».