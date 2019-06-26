Ущерб - 700 тысяч рублей. Директор двух служб такси в Минске уклонялся от уплаты налогов

Источник материала: Tut.by

Две столичные службы такси не уплатили в бюджет 700 тысяч рублей налогов, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля. Возбуждены уголовные дела.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Такой факт выявили сотрудники Департамента финансовых расследований по столице и Минской области. По версии следствия, с указания руководителя двух коммерческих фирм такси в 2015—2017 годах в бухгалтерском учете не отражалась часть выручки, что повлекло занижение налоговой базы.

За это время, по подсчетам следствия, две фирмы под руководством 42-летнего минчанина не уплатили в бюджет более 700 тысяч рублей налогов. В отношении коммерсанта возбуждено два уголовных дела по ч.2 ст. 243 Уголовного кодекса, за что грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией.

«Предпринимаются меры к возмещению причиненного государству ущерба», — рассказали в КГК.