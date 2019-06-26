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Ущерб - 700 тысяч рублей. Директор двух служб такси в Минске уклонялся от уплаты налогов
27.06.2019 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Две столичные службы такси не уплатили в бюджет 700 тысяч рублей налогов,
Такой факт выявили сотрудники Департамента финансовых расследований по столице и Минской области. По версии следствия, с указания руководителя двух коммерческих фирм такси в 2015—2017 годах в бухгалтерском учете не отражалась часть выручки, что повлекло занижение налоговой базы.
За это время, по подсчетам следствия, две фирмы под руководством 42-летнего минчанина не уплатили в бюджет более 700 тысяч рублей налогов. В отношении коммерсанта возбуждено два уголовных дела по ч.2 ст. 243 Уголовного кодекса, за что грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией.
«Предпринимаются меры к возмещению причиненного государству ущерба», — рассказали в КГК.
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Сумма претензий - более 700 тысяч рублей.
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