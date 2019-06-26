Штормовое предупреждение объявлено на 28 июня. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду

Источник материала: Tut.by

На 28 июня синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности. Как и сегодня, в пятницу порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«28 июня, в пятницу, во многих районах страны и в Минске сохранится ветер порывами до 15−20 м/с», — рассказали синоптики.

Рекомендации МЧС при сильном ветре

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Напомним, атмосферный фронт несет в Беларусь похолодание . В пятницу ожидается прохладная ветреная погода, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +9…16 °С, максимальная температура днем +16…23 °С.

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