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В Минске пропал без вести 33-летний мужчина

27.06.2019 12:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Две недели в столице ищут 33-летнего Ивана Шульгу, который не вышел на работу и с того времени пропал. О розыске сообщает милиция Минска.


Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Мужчина пропал 13 июня, в четверг, когда не вышел на работу. Его розыском занимаются сотрудники Центрального РУВД столицы.

Приметы: на вид 30−35 лет, рост 170−175 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы русые, около левого глаза небольшое углубление. Был одет: льняная рубашка серого цвета и белые брюки.

Всех, кто узнал мужчину на фото и знает о его местонахождении, просят сообщить в РУВД лично или по телефонам: 8 (017) 288-02-02, 8 (033) 901-99-40 или 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Он просто не пришел на работу, его ищут уже две недели
 
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