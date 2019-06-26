Власти отказали родителям лейтенанта Потаповича в эксгумации

Родителям лейтенанта Евгения Потаповича отказали в эксгумации тела. Отец погибшего написал письма в Генпрокуратуру и президенту.

Как сообщает TUT.BY , родителей погибшего лейтенанта ГАИ не признали потерпевшими по делу, они проходят как свидетели. Эксгумацию тела родня погибшего потребовала после того, как у них возникли подозрения в наличии на теле Потаповича не только огнестрельной раны: отец полагает, что у лейтенанта было повреждение внизу живота, родственники на похоронах видели порез на подбородке погибшего.

Кроме того, родителей насторожило, что их не пустили в морг. Следователи сообщили им, что в результатах экспертизы указано только одно повреждение - огнестрельное ранение в голову.

Напомним, что 16 мая вечером появилась информация о том, что лейтенант милиции Евгений Потапович был похищен , а затем найден убитым в Могилевской области. В розыск был объявлен черный автомобиль ГАЗ с полной тонировкой и российскими номерами. О нем лейтенант успел написать своим коллегам незадолго до смерти. По горячим следам никого задержать не удалось .

20 мая СК провел брифинг, на котором рассказал о результатах расследования смерти лейтенанта ГАИ в Могилеве. Следствие установило, что Евгений Потапович, вероятнее всего, покончил жизнь самоубийством. Во всяком случае пока - данная версия является приоритетной. Сообщение о похищении цыганами и авто с российскими номерами, по мнению СК, он выдумал, чтобы его тело быстрее нашли.