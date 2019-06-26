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Власти отказали родителям лейтенанта Потаповича в эксгумации
27.06.2019 13:10 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Родителям лейтенанта Евгения Потаповича отказали в эксгумации тела. Отец погибшего написал письма в Генпрокуратуру и президенту.
Как сообщает
Кроме того, родителей насторожило, что их не пустили в морг. Следователи сообщили им, что в результатах экспертизы указано только одно повреждение - огнестрельное ранение в голову.
Напомним, что 16 мая вечером появилась информация о том, что лейтенант милиции Евгений Потапович
20 мая СК провел брифинг, на котором рассказал о результатах
Бывший министр МВД Игорь Шуневич также
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Родителям лейтенанта Евгения Потаповича отказали в эксгумации тела. Отец погибшего написал письма в Генпрокуратуру и президенту.
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