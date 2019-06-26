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Власти отказали родителям лейтенанта Потаповича в эксгумации

27.06.2019 13:10 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Родителям лейтенанта Евгения Потаповича отказали в эксгумации тела. Отец погибшего написал письма в Генпрокуратуру и президенту.

Как сообщает TUT.BY, родителей погибшего лейтенанта ГАИ не признали потерпевшими по делу, они проходят как свидетели. Эксгумацию тела родня погибшего потребовала после того, как у них возникли подозрения в наличии на теле Потаповича не только огнестрельной раны: отец полагает, что у лейтенанта было повреждение внизу живота, родственники на похоронах видели  порез на подбородке погибшего.

Кроме того, родителей насторожило, что их не пустили в морг. Следователи сообщили им, что в результатах экспертизы указано только одно повреждение - огнестрельное ранение в голову. 

Напомним, что 16 мая вечером появилась информация о том, что лейтенант милиции Евгений Потапович был похищен, а затем найден убитым в Могилевской области. В розыск был объявлен черный автомобиль ГАЗ с полной тонировкой и российскими номерами. О нем лейтенант успел написать своим коллегам незадолго до смерти. По горячим следам никого задержать не удалось

20 мая СК провел брифинг, на котором рассказал о результатах расследования смерти лейтенанта ГАИ в Могилеве. Следствие установило, что Евгений Потапович, вероятнее всего, покончил жизнь самоубийством. Во всяком случае пока - данная версия является приоритетной. Сообщение о похищении цыганами и авто с российскими номерами, по мнению СК, он выдумал, чтобы его тело быстрее нашли.

Бывший министр МВД Игорь Шуневич также подтвердил, что версия с суицидом - основная в расследовании.

 
Теги: Могилев
 
 
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Родителям лейтенанта Евгения Потаповича отказали в эксгумации тела. Отец погибшего написал письма в Генпрокуратуру и президенту.
 
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