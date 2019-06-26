Сезон сбора черники стартует на Витебщине на этой неделе (в правилах есть новое)

Источник материала: Tut.by

С 29 июня в Витебской области будет разрешено собирать чернику. Какие изменения в правиле сбора ягод появились в этом году?



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С этого года, согласно новым правилам, официально разрешено собирать дикорастущие ягод при помощи ручных комбайнов — раньше такие приспособления были запрещены в Беларуси, сообщили в витебском лесном хозяйстве.

Сбор ягод ручными устройствами должен производится движениями снизу вверх. При сборе черники и голубики приспособление направляется под углом к верхней части куста, нельзя допускать попадания в зубья толстой нижней части побега. Также согласно нормам расстояние между зубьями должно быть не менее 5 мм, а в зоне срывания ягод не должно быть режущей кромки.

По состоянию на 27 июня запрет на посещение лесов и торфяников сохраняется только в трех районах области: Витебском, Верхнедвинском и Россонском.