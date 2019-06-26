2 человека утонули на Столинщине в минувшую субботу

Источник материала: Навiны Палесся



«Я ему говорил: не иди в воду!»

Так ответил на вопрос, почему отпустил пьяного товарища купаться, его друг. Друг или собутыльник? Ведь настоящий друг вряд ли равнодушно наблюдал бы за пьяным купанием.

В одном из прошлых номеров мы писали о том, что в нашем районе за один день утонули два человека. И снова шок: как сообщил «НП» председатель районной организации ОСВОД Эдуард ПАШКЕВИЧ, в минувшую субботу один житель Столинщины утонул, а второй – исчез. Обе эти истории объединены не только субботой, но и, практически, одинаковым сценарием развития трагедии.

История первая. Два друга отдыхали у воды, пили спиртное. Один ушёл купаться – второй остался на берегу. Человек утонул…

История вторая. Два друга отдыхали у воды, пили спиртное. Один товарищ отправился купаться, а второй… вообще ушёл и оставил нетрезвого собутыльника одного в воде! Человек исчез, труп водолазы нашли сегодня.

Сами по себе факты удручающие. Но хочется подкрепить ещё их и страшными цифрами, которые, возможно, заставят кого-то задуматься. В Брестской области с начала года утонул 41 человек, 4 из которых – дети. В нашем районе уже утонули 8 человек! Многие из них были в состоянии алкогольного опьянения, которое усугубило серьёзность ситуации.

Плавание и алкоголь – несовместимы! Об этом пишут газеты, говорят по радио и телевидению. Но каждый год одно и то же. Каждый год находятся люди, которым море по колено. Или не море, а, например, озеро Круглое, в котором нашли труп одного из мужчин. В 20 метрах от берега, на шестиметровой глубине…

Лилия ГУЩА